BANDAI SPIRITSから8月8日、”夏休み”をテーマにした「一番くじ クレヨンしんちゃん 夏のバケーションだゾ」が登場。しんのすけ、ひまわり、シロと一緒に、今年の夏をゆるっと楽しんでみてはいかがでしょうか。

今回の一番くじは、扇風機で涼むしんのすけ達のジオラマフィギュアや、シロのボウル皿、 ペンギンしんちゃんぬいぐるみ等、野原家と仲間たちの”夏休み”をテーマにしたアイテム全9等級+ラストワン賞が登場します。

このほど全ラインナップが公開され、SNSでは「可愛い〜!!!」「シロのひょっこりボウルほしすぎる!」「初めてロット買いしようかと迷い中 笑笑」「全部当たりやんこれ」と話題に。癒しのクレしんグッズがあれば、夏の暑さも凌ぐことができそうですね。

1回700円で、8月8日より順次、ミニストップ、その他コンビニエンスストア、書店、一部の映画館、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどに登場。気になるラインナップはこちらです!!

【A賞】扇風機に「あ～」ジオラマフィギュア

しんのすけ・ひまわり・シロの、夏全開ジオラマフィギュア。扇風機に「あ～」している姿がたまりません。フィギュアのサイズは約4.5cm、台座は横幅約12cm。

【B賞】シロのひょっこりボウル皿

シロの陶磁器ボウル皿。約16cm。

【C賞】うるうるしんのすけ Displayful

【D賞】キラキラひまわり Displayful

うるうるお目目のしんのすけのフィギュア(約7.5cm)と、キラキラの瞳でアクセサリーにときめく、ひまわりのフィギュア( 約4.5cm)。それぞれが大好きなものがミニチュアで付属しています。

一番くじ「クレヨンしんちゃん 夏のバケーションだゾ」うるうるしんのすけ Displayful、キラキラひまわり Displayful

【E賞】冷感グラス

冷たい飲み物を注ぐと、絵柄が浮かび上がるグラス。約8cmで、全4種ランダム。

【F賞】ひんやりタオルこれくしょん

濡らすとひんやり冷たくなるタオル。約60cmのロングタイプと、約20cmのハンドタイプが各2種ずつ用意されており、全4種から選ぶことができます。

【G賞】ラバーこれくしょん

【H賞】ステーショナリー

【I賞】ステッカー

【ラストワン賞】ペンギンしんちゃんぬいぐるみ

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、ペンギンのコスプレをしたしんのすけがアイスを食べているぬいぐるみが登場。全高約30cm。

なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、A賞の「扇風機に「あ～」ジオラマフィギュア」が用意されています。キャンペーン期間は11月末日まで、当選数は30個。

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

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