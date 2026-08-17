タカラトミーは、「ドラゴンクエスト」シリーズの誕生40周年を記念した盤ゲーム「ドラゴンクエスト 人生ゲーム」(希望小売価格：7,150円)を、10月24日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売する。なお、「タカラトミーモール」では、8月17日から予約受付を開始している。

「ドラゴンクエスト」の世界を楽しめる「人生ゲーム」

「ドラゴンクエスト 人生ゲーム」は、プレイヤーが冒険者として、さまざまな職業の仲間やゴールド(紙幣)を集め、最後に待ち受ける“大魔王ゾーマ”をルーレットバトルで倒して「伝説の勇者」を目指すゲームである。

おなじみの車型コマが「馬車」になり、戦士や僧侶、魔法使いなどの仲間を集めながら冒険を進める。“ダーマ神殿”で“賢者”に転職できたり、“スライム”などのおなじみのモンスターに遭遇したり、“せかいじゅのしずく”などのアイテム収集など「ドラゴンクエスト」ならではの要素を随所に取り入れている。

「ドラゴンクエスト」のゲームを再現したマス目や、アイテムと交換できる“ちいさなメダル”集めも魅力の一つで、アナログゲームでありながら「ドラゴンクエスト」の世界に没入できる仕様となっている。

さまざまな職業の仲間を集めて冒険

プレイヤーは冒険者として旅立ち、道中で仲間が増えるたびに馬車コマに色分けされた「仲間ピン」をさして進む。仲間ピンは職業ごとに色分けされており、職業は冒険者、勇者、賢者、戦士、僧侶、魔法使い、遊び人の7種類。特定の条件を満たすことで、賢者や勇者への転職も可能である。

「ドラゴンクエスト」シリーズでおなじみのイベントが発生するマス目も用意されている。

商品概要

商品名：「ドラゴンクエスト 人生ゲーム」

希望小売価格：7,150円

発売日：2026年10月24日(土)

対象年齢：6歳～

プレイ人数：2人～6人

盤面サイズ：520（Ｗ）×420（D）mm

取扱い場所：全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売り場、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp) 等

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