バンダイが手掛ける「ガシャポン」シリーズより、8月第4週より順次発売される特撮関連商品を紹介する。今回は、「＠CTION RIDE」第6弾、ゴジラの新フィギュアシリーズ「ゴジにゃ。」、実用性の高い「クリアポーチコレクション スーパー戦隊」が登場。特撮ファンはぜひチェックしてほしい。

＠CTION RIDE（アクションライド） 仮面ライダー6

  • ＠CTION RIDE（アクションライド） 仮面ライダー6

    ＠CTION RIDE（アクションライド） 仮面ライダー6

「＠CTION RIDE（アクションライド） 仮面ライダー6」は、仮面ライダーのコレクションフィギュア「アクションライド」第6弾。バイクに乗った仮面ライダーと専用台座がセットになっており、台座のボールジョイントにより「ウィリー」、「ドリフト」、「ジャンプ」など様々なライディングアクションが自由自在に楽しめる。さらに、マスクの複眼はクリア造形のハイクオリティ仕様だ。価格は500円、全4種。

ラインナップ

  • 仮面ライダーブレイド
  • 仮面ライダーフォーゼ
  • 仮面ライダービルド
  • 仮面ライダーストロンガー

ゴジにゃ。

  • ゴジにゃ。

    ゴジにゃ。

ゴジラの新たなフロッキードールコレクション「ゴジにゃ。」が登場。猫たちがゴジラをはじめ様々な怪獣になりきった姿を、オリジナルデザインで立体化。

肌触りに癒されるフロッキー加工仕様で、猫の目は別プラパーツ（フロッキー加工なしのパーツ）を採用することで、異なる素材感が組み合わさった、ハイクオリティで可愛らしいビジュアルだ。価格は400円、全4種。

ラインナップ

  • メカゴジにゃ。
  • バーニングゴジにゃ。
  • ミレニアムゴジにゃ。
  • モスにゃ。

【フラットガシャポン】クリアポーチコレクション スーパー戦隊

  • 【フラットガシャポン】クリアポーチコレクション スーパー戦隊

    【フラットガシャポン】クリアポーチコレクション スーパー戦隊

「【フラットガシャポン】クリアポーチコレクション スーパー戦隊」は、スーパー戦隊シリーズのクリアポーチ。付属の両面デザインシートで、2パターンのデザインが楽しめる。価格は400円、全5種。

ラインナップ

  • ゴジュウジャー
  • ブンブンジャー
  • キングオージャー
  • ドンブラザーズ
  • ゼンカイジャー