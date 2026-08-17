バンダイが手掛ける「ガシャポン」シリーズより、8月第4週より順次発売される特撮関連商品を紹介する。今回は、「＠CTION RIDE」第6弾、ゴジラの新フィギュアシリーズ「ゴジにゃ。」、実用性の高い「クリアポーチコレクション スーパー戦隊」が登場。特撮ファンはぜひチェックしてほしい。

＠CTION RIDE（アクションライド） 仮面ライダー6

＠CTION RIDE（アクションライド） 仮面ライダー6

「＠CTION RIDE（アクションライド） 仮面ライダー6」は、仮面ライダーのコレクションフィギュア「アクションライド」第6弾。バイクに乗った仮面ライダーと専用台座がセットになっており、台座のボールジョイントにより「ウィリー」、「ドリフト」、「ジャンプ」など様々なライディングアクションが自由自在に楽しめる。さらに、マスクの複眼はクリア造形のハイクオリティ仕様だ。価格は500円、全4種。

ラインナップ

仮面ライダーブレイド

仮面ライダーフォーゼ

仮面ライダービルド

仮面ライダーストロンガー

ゴジにゃ。

ゴジラの新たなフロッキードールコレクション「ゴジにゃ。」が登場。猫たちがゴジラをはじめ様々な怪獣になりきった姿を、オリジナルデザインで立体化。

肌触りに癒されるフロッキー加工仕様で、猫の目は別プラパーツ（フロッキー加工なしのパーツ）を採用することで、異なる素材感が組み合わさった、ハイクオリティで可愛らしいビジュアルだ。価格は400円、全4種。

ラインナップ

メカゴジにゃ。

バーニングゴジにゃ。

ミレニアムゴジにゃ。

モスにゃ。

【フラットガシャポン】クリアポーチコレクション スーパー戦隊

【フラットガシャポン】クリアポーチコレクション スーパー戦隊

「【フラットガシャポン】クリアポーチコレクション スーパー戦隊」は、スーパー戦隊シリーズのクリアポーチ。付属の両面デザインシートで、2パターンのデザインが楽しめる。価格は400円、全5種。

ラインナップ