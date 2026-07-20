「面白いって思ってくれるの(笑)?」タレントの藤本美貴が、北海道日本ハムファイターズのフランミル・レイエスに言及した――。

藤本美貴

「このまま頑張って打ち続けていただいて」「いつか庄司が…」

昨シーズンに、パ・リーグで本塁打と打点の2冠王に輝いたレイエス。今年5月のヒーローインタビューでは、品川庄司・庄司智春の持ちギャグ「ミキティー!」と叫び、話題となっていた。17日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』で、藤本は、「庄司さんから聞いた」と笑いながら、「うれしいですね(笑)」とはにかんだ。

レイエスは、「ミキティー!」と叫ぶ理由について、清宮幸太郎に動画を見せてもらったことがきっかけだと明かし、「かなり面白くて。それを言いはじめたら、打てるようになった」と“運がいいフレーズ”だと説明。これに藤本は、「面白いって思ってくれるの(笑)?」と驚き、「たまたま見せられた庄司の動画を見て、“面白いな、ファニーだな”って思って叫んでくれてるってこと自体がうれしいです」と喜んだ。

「私としては、レイエス選手がこのまま頑張って打ち続けていただいて。いつか庄司が、日本ハムのところに行って、共に叫んでいただける日を……」と期待を込めた藤本。一方で、「たぶん、ファニーなコメディアンが裸で言ってる。ミキティって何なのかわかってないんじゃない?」という心配もありつつ、「外国の方でも、面白さをわかっていただけるところは、なんかすごく妻としてうれしい気持ちです」と照れ笑いで語った。

また、今シーズンも絶好調だと聞き、「ミキティ効果ですね(笑)」と返した藤本は、「このまま優勝してくれたら、夫婦でエスコンフィールドに行きたい」と意気込みを。最後は、レイエスに向け、「これからも、どんどん叫んでいただきたい。日ハムが優勝できるように願っております」とメッセージを寄せ、「モーレさん(レイエスの愛称)と庄司が並んで、“ミキティー!”って言うところを。私の個人的な夢としてはありますので。このままいい調子で頑張っていただけたら」とエールを送っていた。

視聴者からは、「日ハムもミキティも大好きだからすごく嬉しい」「レイエス選手がいきなり“ミキティー!!”って叫んでたので、めっちゃ笑いました。庄司さんの笑いもまさかのワールドワイドになってきましたね」「モーレと庄司さん並んでミキティやばい!!!(笑)」「レイエス選手のこと沢山話してくれて嬉しいです」などのコメントが寄せられている。