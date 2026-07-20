「面白いって思ってくれるの(笑)?」タレントの藤本美貴が、北海道日本ハムファイターズのフランミル・レイエスに言及した――。
「このまま頑張って打ち続けていただいて」「いつか庄司が…」
昨シーズンに、パ・リーグで本塁打と打点の2冠王に輝いたレイエス。今年5月のヒーローインタビューでは、品川庄司・庄司智春の持ちギャグ「ミキティー!」と叫び、話題となっていた。17日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』で、藤本は、「庄司さんから聞いた」と笑いながら、「うれしいですね(笑)」とはにかんだ。
レイエスは、「ミキティー!」と叫ぶ理由について、清宮幸太郎に動画を見せてもらったことがきっかけだと明かし、「かなり面白くて。それを言いはじめたら、打てるようになった」と“運がいいフレーズ”だと説明。これに藤本は、「面白いって思ってくれるの(笑)?」と驚き、「たまたま見せられた庄司の動画を見て、“面白いな、ファニーだな”って思って叫んでくれてるってこと自体がうれしいです」と喜んだ。
「私としては、レイエス選手がこのまま頑張って打ち続けていただいて。いつか庄司が、日本ハムのところに行って、共に叫んでいただける日を……」と期待を込めた藤本。一方で、「たぶん、ファニーなコメディアンが裸で言ってる。ミキティって何なのかわかってないんじゃない?」という心配もありつつ、「外国の方でも、面白さをわかっていただけるところは、なんかすごく妻としてうれしい気持ちです」と照れ笑いで語った。
また、今シーズンも絶好調だと聞き、「ミキティ効果ですね(笑)」と返した藤本は、「このまま優勝してくれたら、夫婦でエスコンフィールドに行きたい」と意気込みを。最後は、レイエスに向け、「これからも、どんどん叫んでいただきたい。日ハムが優勝できるように願っております」とメッセージを寄せ、「モーレさん(レイエスの愛称)と庄司が並んで、“ミキティー!”って言うところを。私の個人的な夢としてはありますので。このままいい調子で頑張っていただけたら」とエールを送っていた。
視聴者からは、「日ハムもミキティも大好きだからすごく嬉しい」「レイエス選手がいきなり“ミキティー!!”って叫んでたので、めっちゃ笑いました。庄司さんの笑いもまさかのワールドワイドになってきましたね」「モーレと庄司さん並んでミキティやばい!!!(笑)」「レイエス選手のこと沢山話してくれて嬉しいです」などのコメントが寄せられている。
【編集部MEMO】
藤本美貴が「新しい自分を発掘」すべく、色々なヒト・モノ・コトと出会い、好きなことを見つけ、やりたいことをやっていく様子を届ける目的で、2019年10月に開設したYouTube公式チャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』。4年前のブログでは、「17歳から芸能生活をしてきてありがたい事に守られた環境だったからこそ本当に知らないことや、やった事が沢山あったり…これから色んなYouTubeを通して経験して34歳から新しい藤本美貴を発掘できればいいなと思っています」と意気込みをつづっていた。最近は、視聴者の悩みに答える「ミキティ人生相談」のほか、夫・庄司智春(品川庄司)とのプライベート映像も人気を集めている。