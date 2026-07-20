元プロ野球選手で野球解説者の工藤公康氏が4日、YouTubeチャンネル『和田毅ラボ』で公開された動画「【日本一監督】工藤公康さんの頭の中を徹底解剖! 驚きの戦略や成長する選手の共通点とは? 前田悠伍の飛躍のカギも教えてくれました。」にゲスト出演。ソフトバンク監督時代に実践していた戦略を明かした。

工藤公康氏

工藤公康氏の真意「アウトになってもいいから…」

動画では、監督と選手としてともに戦った和田毅氏とトークを展開。その中で、工藤氏は「戦略とか戦術であまり悩むことはない」と語る一方、「でもコーチから『いい加減にしてください』と言われたことはある」「1ストライク2ボールからずっとエンドランかけてたんだけど、『バレますよ。 外されますよ』って」と回顧する。

しかし、工藤氏は「いいんだよ。外されるまでやっていいんだよ」と応じたそうで、あえて同じサインを出し続けることで、相手チームに強く意識づける狙いがあったという。結果として、相手は同じカウントでのエンドランを警戒し、ボール球を投げる可能性が高くなり、打者有利のカウントを作りやすくなると解説した。

また、エンドランのサインを出し続けるのは、シーズンの序盤だけに実施し、終盤を見据えた布石だったとのこと。「だからセーフティバントも、セーフティスクイズもあえてやる。アウトになってもいいからやっていくっていう。相手がセーフティに意識を向けてくれれば、打ったときにヒットの確率やヒットの場所が増える」と持論を展開した。

最後には、「裏を裏を。やられたら嫌なのは何なのか。『やるんだったら、どうやったらうまくいくんだろう』っていうのを考えてるだけで楽しいですね」と語り、監督として采配を振る面白さを口にしていた。