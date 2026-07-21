友近が企画・プロデュース・主演を務めるドラマ『友近サスペンス劇場II 寝台特急「はつゆき」殺人事件』(YouTube「フィルムエストTV」で配信中)の特別上映会が21日、都内で行われ、俳優・湯江タケユキの“泡吹き”へのこだわりが明かされた。

湯江タケユキ

同作は、友近が企画・プロデュース・主演を務める“あの頃風”サスペンスドラマの第2弾。トラベルライターの黛京子(友近)とカメラマンの奥野茂(モグライダー・芝大輔)が、寝台特急「はつゆき」に乗り合わせた同窓会ツアーの一行とともに、石川県七尾市・和倉温泉を目指す中で事件に遭遇する。

湯江が演じるのは、同窓会ツアーに参加する半田一郎。物語の序盤、毒を盛られた酒を口にすると、その場に倒れて口から泡を吹くという、往年の2時間サスペンスを思わせる名演を見せている。

酒を飲んでから泡を吹くまで一瞬で、その“即効性”にツッコミが飛んだが、湯江は「僕はずっとあの尺でやれと言われてきたんです」と、2時間サスペンスでは正当なプロセスであることを強調。松居直美は「泡を吹いた後に、すごく真剣に泡の吹き方を教えてくれるんです」と、こだわりを感じたそうだ。

そして湯江が、過去に数々の作品で泡を吹いて死ぬ役を経験してきたことを明かすと、司会の近藤春菜が「泡吹いちゃう系俳優」と表現。思わず芝が「お前、バカにしてるだろ!」とツッコミを入れると、近藤は「本当にきれいだし、心配になる泡の吹き方だったので…」と釈明した。

虫に刺されでおでこがぷっくり膨らんだ湯江タケユキ

中村繁之は、湯江が長ゼリフの撮影中におでこを虫に刺され、そこが次第に「ぷっくり膨らんでいった」と暴露。映像をよく見ると分かる上に、最近も同じところを刺され、ぷっくり膨らんだ箇所を見せて驚かせた。

友近はそんな湯江に大ハマリで、自身のラジオ番組にリスナーから「今週の湯江さん情報」を募集していることを紹介。「娘さんがシールを集めてるというのでプレゼントしましたし、大鶴義丹さんと税理士さんが一緒なんだそうです」と、ニッチな情報をしっかり仕入れていた。