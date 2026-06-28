「一番体感で増えたのは、やっぱあのときだな～」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、SNSのフォロワーが増えたきっかけを語った――。

佐久間宣行氏

「5グループのファンがちょっとずつフォローしてくれて…」

24日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)では、FIFAワールドカップ2026の話題に。「今みんなが注目してる」と切り出した佐久間氏は、同大会でブレイク中のカーボベルデ代表のGKヴォジーニャ選手を紹介。スペイン戦を無失点に抑えた同選手に、「40歳のおじさんゴールキーパーが大活躍して」と感心しながら、「インスタのフォロワーが爆増で。5万人だったのが、1日で1,000万人って……。1日でだよ!?」と驚がく。現在は、1,500万人を突破しており、「ワールドカップがオリンピックを超えるイベントっていうのは、こういうことだよね。あんま聞いたことがない伸びっぷりですよ」と感嘆した。

続けて、自身のSNSについて、「フォロワーが伸びたのは、2回ある」と前置きしながら、「一番は、嵐と仕事したときです(笑)」と告白。テレビ東京時代に、バラエティ『トーキョーライブ22時』を手掛けた佐久間氏は、「相葉くんとか、堂本剛さんとか。5グループの代表がやる番組だったから。5グループのファンが、ちょっとずつ俺をフォローしてくれて」と明かし、「裏話を聞きたいのか……。ただ、本当に申し訳ない。裏話、一切出さなかったです。特にないから(笑)」と苦笑い。「お笑いではコツコツしかない。ラジオを始めて、ちょっと増えた」としつつ、「一番体感で増えたのは、やっぱあのときだな～」と改めて振り返っていた。

『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。