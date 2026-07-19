「格闘技やってたらUFCチャンピオンになってるよ」元K-1王者でタレントの魔裟斗が、11日に更新したYouTubeチャンネル『魔裟斗チャンネル』で、お笑いコンビ・ラランドのニシダが見せた驚異的なパワーに舌を巻いた。

魔裟斗

「全国のトレーニーが嫌になるよ」魔裟斗が絶賛

ニシダはこれまで、東京ホテイソン・ショーゴのYouTubeチャンネルなどで、筋トレ初心者ながらベンチプレス100kgを持ち上げる姿が話題となっていた。

スタッフから、「筋トレしたことないのに、ベンチプレス100kg・スクワットは150kg」と聞かされると、魔裟斗は、「嘘だよ。無理無理」と半信半疑。しかし、実際に対面すると、「でもデカいもんね。足とかめっちゃ太いじゃん。これトレーニングなし?」と驚いた様子だった。さらにニシダ本人からスクワット150kgを上げたことを聞かされると、「トレーニングなしで? それが本当だったら、格闘技やってたらUFCチャンピオンになってるよ。俺は信じてないけどね」と疑っていた。

ところがその後、ニシダがスクワットに挑戦すると、魔裟斗のベストである160kgをクリア。これには、「ヤバ! めっちゃ強いわ。すげえ強いわ」と驚きを隠せず、「ジャパニーズ・ヒョードルだよ。ヒョードルだよ、これ」とかつて“人類最強の男”と評された元格闘家の名を挙げて絶賛した。さらには、「全国のトレーニーが『俺たちの今までなんだったんだ』って嫌になるよ」と苦笑いも。

最終的には200kgを持ち上げたニシダに対して、「すごいわ。トレーニングなしで200はヤバいよ」と感嘆し、「全身の瞬発力が半端じゃないはず」と分析していた。

そして動画内では魔裟斗とニシダが相撲で対決し、2番ともニシダが勝利。スタッフが、「魔裟斗さんが相撲で負けてるの見たことない、初めてみました」と驚く中、魔裟斗は、「たぶんもう1回やっても、もう1回負けるわ。いやいや参った。強えな、すげえパワー」と脱帽。「すごい才能だね。これ格闘技やってたら、また面白かったかもしれないね。すげえポテンシャルを持ってるよ」と規格外の身体能力を高く評価していた。