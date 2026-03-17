「説明がつかない」と衝撃を語ったのは、お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタル。12日深夜に放送されたニッポン放送のラジオ番組『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜 27:00～28:30)で、ラランド・ニシダが筋トレほぼ未経験ながら叩き出した驚異的な記録について触れ、その類まれな才能を「原石」と称賛した。

マヂカルラブリーの野田クリスタル

野田クリスタル、ニシダの記録に驚愕「初見じゃ無理」

相方の村上が「ラランドのニシダがすごいっぽいですね」と切り出すと、野田は東京ホテイソン・ショーゴのYouTubeチャンネルで行われた企画に言及。同チャンネルでは、筋トレ初心者のニシダがベンチプレス100kgを持ち上げるなど、驚きの記録を打ち立てた。

この結果に野田は「すごすぎて…」としみじみ語り、「やってないとしたら、これはもう原石にも程がある。鍛えていったらとんでもないことになるね。初見じゃ無理なことをやってる感じ」と、常人では考えられないレベルであると分析した。

村上からニシダに関して「どう説明がつくんですか」と聞かれると、野田は「説明がつかない」と困惑した様子。「彼の日常が常にトレーニングだったとしか言いようがない。遺伝子レベルでも無理じゃないかな」と漏らし、「力士の方とかでも、いきなりトレーニングせずに100(kg)は無理だと思う」と持論を展開した。

そして村上が「力士になっていても成功してた可能性があるということですか」と問うと、野田は「めっちゃあると思う」と断言。村上も「なんかぎっしりしてそうだよね、体の中が。パンパンに詰まってそうだよね」と、ニシダの身体のすごさに想像を膨らませていた。