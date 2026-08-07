元プロ野球選手の松井稼頭央氏が7月29日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「名遊撃手コンビの最強世代決定戦は必見!! 同学年との意外な関係性も明らかに!?」に出演。同級生の高橋由伸氏との思い出を語った。
高橋由伸氏と高校時代に対戦「『これが高橋か』と思いながら」
松井氏は高橋氏について、「ああいうバッティングをしたいなって思う選手です」と称賛。さらに、高橋氏が巨人へ入団したときを振り返り、「西武来いよ! と思いましたけどね」と笑顔で明かした。
高校時代には対戦経験もあるといい、「学生のときからもうすごかったですから。僕、対戦してるんですよ。PLのグラウンドに来てやってるんですよ」と回顧。「その時はもう名前が知れてるわけじゃないですか。『これが高橋か』と思いながら」と、当時の心境を振り返った。
試合では、投手だった松井氏が打者・高橋氏と対戦。「ギリギリで抑えれられたかも。あわよくば、たぶんホームランだった。そういう紙一重の当たりだったと思います」と述懐し、「外野フライで。センターのちょっと奥のほうに打たれたと思うんですけど」と、印象に残る対決を振り返っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。