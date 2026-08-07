元プロ野球選手の松井稼頭央氏が7月29日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「名遊撃手コンビの最強世代決定戦は必見!! 同学年との意外な関係性も明らかに!?」に出演。同級生の高橋由伸氏との思い出を語った。

高橋由伸氏と高校時代に対戦「『これが高橋か』と思いながら」

松井氏は高橋氏について、「ああいうバッティングをしたいなって思う選手です」と称賛。さらに、高橋氏が巨人へ入団したときを振り返り、「西武来いよ! と思いましたけどね」と笑顔で明かした。

高校時代には対戦経験もあるといい、「学生のときからもうすごかったですから。僕、対戦してるんですよ。PLのグラウンドに来てやってるんですよ」と回顧。「その時はもう名前が知れてるわけじゃないですか。『これが高橋か』と思いながら」と、当時の心境を振り返った。

試合では、投手だった松井氏が打者・高橋氏と対戦。「ギリギリで抑えれられたかも。あわよくば、たぶんホームランだった。そういう紙一重の当たりだったと思います」と述懐し、「外野フライで。センターのちょっと奥のほうに打たれたと思うんですけど」と、印象に残る対決を振り返っていた。