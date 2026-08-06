元プロ野球選手の元木大介氏が7月25日、YouTubeチャンネル『ミスターパーフェクト槙原』で公開された動画「【イケオジに変身! 元木大介が登場】阿部監督退任後の新生巨人はベンチの座り位置が全然違う! くせ者が見たプロ野球! 【第1話】」に出演。俳優・舘ひろしと共演した際の印象深いエピソードを語った。

舘ひろし

元木大介が舘ひろしの楽屋を訪れると…

動画では、元木氏が番組で共演した舘についてトークを展開。槙原寛己氏から「やっぱり舘さんカッコ良かった?」と聞かれると、元木氏は「カッコイイね。楽屋挨拶やばかった」と振り返った。

楽屋を訪れた際の様子については、「行ってコンコンってやったら、やっぱり取り巻きの人いっぱいいるし、すごい広い部屋で。ガウンでいます」と回想。「びっくりじゃない? ガウンでいるって。だって俺ら私服で行くわけじゃん。行って衣装に着替えるわけじゃん」と話し、「私服で行って、ガウンに着替えるんですよ」と、そのスターらしい振る舞いに驚いたことを明かした。

また、野球界から離れてバラエティ番組にも再び出演するようになったことについて、槙原氏から「芸能の仕事に改めて戻ってみてどうですか? 楽しい?」と尋ねられると、元木氏は「楽しいですね」と答えていた。