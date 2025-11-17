ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が17日、都内で行われたMBS/TBSドラマイズム『プロパガンダゲーム』1話先行上映会＆トークイベントに、W主演の山下幸輝(WILD BLUE)、松本怜生をはじめ、祷キララ、諏訪珠理、工藤美桜とともに登壇した。

根本聡一郎氏の同名小説を原作とするこのドラマは、巨大広告代理店の就職試験に挑む就活生8人が、世論を戦争賛成に導きたい政府チームと戦争反対のレジスタンスチームに分かれてゲームを行う物語。

レジスタンスチームの中心人物であり、学生時代はバックパッカーで世界中を回っていた今井貴也役をWILD BLUEのメンバーとしても活躍する山下幸輝、今井のライバルであり、政府軍の中心人物、大物政治家を父親に持つ後藤正志役を松本怜生が演じた。

イベントでは、6人がスーツ姿で登場。爽やかな笑顔が輝く好青年な椎名瑞樹役を演じた曽野は、オファーを受けたときの心境を聞かれると「そのとき韓国にいまして、マネージャーさんから電話で届いて、『やったー!』っていうのが第一声。『カムサハムニダー!』って(笑)。めっちゃうれしかったです。優秀な人の役をやってみたかったのでガッツポーズが出まして、台本を読んでいくと一人ひとりのセリフが10行とかたくさんあって、これは読みごたえあるなと思いました」と振り返った。

休日の過ごし方についてのトークでは、曽野は「午前中はお勉強して、午後からは友達と遊んで、ご飯食べて、サウナとか行って」と話し、何の勉強をしているのか聞かれると「最近は気象予報士を目指して勉強しています」と説明。松本が「本当すごい。楽屋でも(勉強している)」と感心していた。

『プロパガンダゲーム』は11月18日放送スタート(MBS 毎週火曜24:59～ ※初回は25:19～ / TBS 毎週火曜25:28～ ※初回は25:48～)。