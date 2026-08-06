「1人やったら無理やけど、みんなで越えることがすごい気持ちいい」アイドルグループ・M!LKの曽野舜太が語った“グループ愛”にファンから感動の声が上がっている―。

曽野舜太

「おじさんになっても…」“末っ子”が語る“M!LK愛”

曽野は3日、YouTubeチャンネル『I'm 曽野舜太』を更新。7月7日に放送されたTBS系『M!LKの爆裂ミッション』で、M!LKはさまざまなミッションに挑戦したが、「お寿司を天井につくまで食べたり。そういうことをやってたいな。1人でやりたいわけじゃないねんけど。5人でなんとかクリアしていくんがいいな」と語り、「一見、越えられへんような壁を。1人やったら無理やけど、みんなで越えることがすごい気持ちいいし。それやからこそM!LKやし」としみじみ。

続けて、曽野は、「仁ちゃん(吉田仁人)が困ってたら、おしりを押して助けてあげたいし。太ちゃん(塩崎太智 ※崎はたつさき)がテンション低かったら、おしりを叩いて一緒に頑張りたいし。勇ちゃん(佐野勇斗)がテンション高く“よっしゃ! ”って言ってたら、俺も一緒について行くし。柔(山中柔太朗)はベースしっかりしてるから波はないけど、何気ないことを共有しながら思い出を作っていきたいし」と次々にメンバー愛を吐露。「おじさんになっても、心がみんな若くて、いい歳の取り方したいよなってずっと思ってる」と心の内を明かした。

さらに、「なんかバランスの取れてるグループなんやなというか」「M!LKがM!LKらしくいれる環境を作っていただけてることに感謝やな」と感慨深げに語った曽野。応援してくれるファンに、「“M!LKが楽しんでる姿を見ると元気出る”とか、“M!LKがいると幸せだよ”って言ってくれるからがんばれる」と感謝を伝えつつ、「少しずつ、みんなのキャラを知ってもらえてきたから。各々好きなことをしながらがんばっていきたい」と改めて意気込んでいた。

コメント欄には、「ピュアさに心が洗われる……」「神動画」「最年少がこれだけメンバー愛強いのはみんなの絆が深い証拠」「本当にみんなのことが大好きなんだね」「末っ子のメンバー愛 ほんま好き」「舜太くんて佐野さんと似て本当に仲間思いで真面目だね」「舜ちゃんはM!LKが大好きなんだなあ」「背中押すんじゃなくておしり押してあげるのちょっとおもろい」など、ファンからの反響の声が多数寄せられている。