「不思議な出来事が起きました」アイドルグループ・M!LKの佐野勇斗が、米・ニューヨークの空港で体験した出来事を明かした――。

佐野勇斗

告知していないNY滞在で女性から声をかけられ…「本当に謎」「ハヤト・サノですよね? って」

佐野は4日、YouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』を更新。5月に行われた「GUCCI(グッチ)」のファッションショーに出席するため、ニューヨークを訪れた様子を公開した。滞在していたサンフランシスコからニューヨークに到着後、「なんと空港に着いたら、完全に海外の女性から急に声をかけられ……」と空港での出来事を告白。「“写真撮っていいですか? ”って言われたんで。俺、やらかしたかな……? と思って。警備員の人かな? 私服警察かな? と思った」と突然のことに戸惑ったと明かした。

続けて、「娘の方がファンだったみたいで。“写真撮ってください”って言われた。ビックリしました」と打ち明けた佐野。「僕がニューヨークにいるってことは、日本のみなさんに伝えてないんで。どこのメディアにも上がってない」「しかも今日の俺の風貌なんて、日本にいても気づかれないぐらいの感じ」と首をかしげ、「本当に謎っすね」と困惑。日本から遠く離れた地で声をかけられ、「シンプルに気づいてくれたのか……。“ハヤト・サノですよね? ”って英語で言われた。不思議な出来事が起きました」と心底驚いた様子だった。