「それが楽しいから……」アイドルグループ・M!LKの山中柔太朗が、悩まない理由を明かした――。

山中柔太朗

山中柔太朗、個人チャンネル『劇場版 じゅうたろう』を開設

山中は、1日に個人YouTubeチャンネル『劇場版 じゅうたろう』を開設。1本目の動画では、車を走らせながら、友人とフリートークを展開した。

2人は「メンタル面をお互いに支え合っている」仲だといい、友人が「“こう考えといたら楽っすよ”みたいに言ってくれるじゃん? あれね、結構ありがたい」と話すと、山中は、「(友人は)意外と悩むこと多いんですよ。まあ、当たり前ですけど。人だから。逆に、俺が悩まなすぎる」と苦笑しながら返した。

「悩んでないの? 見せてないだけじゃなくて?」とツッコまれるも、「うーん、悩んでないと思いますよ」とキッパリ返した山中。その理由を「まず、M!LKが楽しすぎて……」と打ち明け、「それが主だから。それが楽しいから、別に何でもいいやってなるのかな。もしかしたら」と充実感あふれる表情で語った。これには友人も「本当に楽しそうだよね(笑)」と納得していた。

コメント欄には、「山中さんの口から“M!LKが楽しすぎる”って言葉聞けるのうれしすぎるな」「M!LKが楽しいってプラベで言うのってほんとにみんな仲良いんだなあって伝わってくる」「“俺が悩まなすぎる、M!LKが楽しすぎて”が素敵すぎて滅」といった反響のほか、「佐野さんとユッケさんもそうだけど、M!LKメンバー以外の仲良い友達との様子を見せてくれるの嬉しすぎる……」「ゆるゆるしてるのがファンからしたら大好物すぎてる」など喜びの声も上がっている。