ホテルメトロポリタン高崎は、JR東日本と共同で、営業終了後の高崎駅構内を見学する「一夜限定! 高崎駅ナイトツアー付き宿泊プラン」を9月12日限定で実施すると発表した。ホテルでの宿泊・朝食セットにした15名限定のプラン。7月15日に発売され、完売となった。

営業終了後の高崎駅構内を見学するナイトツアー付き宿泊プランを発売

「高崎駅ナイトツアー」は9月12日の23時30分頃からスタートし、9月13日の深夜2時頃まで実施する予定。新幹線改札で終電後に行われる作業を見学するほか、通常は立ち入ることのできない1番線や、旧信号所で使用されていた古物などを見学する。

LED発車標(電光掲示板)を使用し、往年の寝台列車の案内表示を再現する企画も用意。関連する古物も展示する。在来線ホーム上での放送と発車ベルを体験できる時間も設け、営業中とは異なる深夜の駅の姿と、安全な列車運行を支える舞台裏に触れられる内容とした。

営業中とは異なる深夜の駅を見学できる

ツアー終了後、JR高崎駅西口に直結するホテルメトロポリタン高崎の禁煙スタンダードシングルに宿泊。翌朝はレストラン「ブラッスリーローリエ」で、群馬県の食材や郷土料理などを取り入れた朝食を楽しむ。チェックインは9月12日15時、チェックアウトは9月13日12時となる。販売額は1人3万円。対象年齢18歳以上、募集人数15人とされ、ホテルメトロポリタン高崎の公式サイトと「JRE MALL ショッピング」で発売したが、現在は空室なしとなっている。