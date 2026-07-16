JR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、ハイグレード車両E655系「なごみ(和)」に乗車し、新宿～南小谷間を往復する1泊2日の旅行商品を発売した。9月18～19日に団体臨時列車として運行を予定しており、往復で約12時間にわたり「なごみ」に乗車できる企画となる。

列車は9月18日、新宿駅を10時22分に出発し、中央本線と大糸線を経由して南小谷駅へ向かう。翌日(9月19日)は南小谷駅から新宿駅まで運転し、新宿駅へ20時53分頃に到着する予定。全区間でグリーン車指定席またはグリーン車指定席VIPシートを利用し、1日目の昼食と2日目の夕食として弁当を用意する。車内でJR社員によるお楽しみ企画を実施するほか、大糸線内の一部駅で沿線自治体による特別なおもてなしも予定している。

旅行商品は4コースを設定した。「朝活旅!」は白馬東急ホテルに宿泊し、早朝の白馬岩岳マウンテンリゾートを貸切で楽しめる。山頂の絶景テラスで朝食を取り、朝食後はガイドと森林浴を体験する。旅行代金は通常コース大人1人8万9,000～10万5,000円、VIPコース11万3,000～12万5,000円となっている。

白馬の星空観察と八方尾根のハイキングを組み合わせたコースは7万5,000～8万8,000円。大町温泉郷に宿泊し、立山黒部アルペンルートや黒部ダム、室堂の紅葉を訪ねるコースは8万9,000～11万2,000円とした。上高地に約3時間滞在するコースも設定し、上高地ルミエスタホテルの弁当「河童のひるめし」を用意。旅行代金は7万5,000～8万8,000円となる。各コースとも新宿駅発着で添乗員が同行し、「日本の旅、鉄道の旅」サイトで販売する。