JR東日本は15日、女性アイドルグループ「櫻坂46」のメンバー10人を起用した企画「櫻坂46と、鉄道で旅しよう。」を7月20日から11月30日まで実施すると発表した。新潟・長野・庄内エリアへの来訪促進を目的に、デジタルスタンプラリー、フォトスポット、限定音声コンテンツ、駅構内での特別放送、オリジナルグッズ販売など展開する。

参加メンバーは、二期生の大園玲さん、田村保乃さん、藤吉夏鈴さん、三期生の小田倉麗奈さん、中嶋優月さん、向井純葉さん、村井優さん、四期生の浅井恋乃未さん、松本和子さん、山川宇衣さん。駅長制服を着用して撮り下ろしたビジュアルを各企画で使用する。

櫻坂46公式YouTubeチャンネルで、今回の企画概要を伝える生配信(7月15日21時30分頃から)を行うほか、メンバーが対象エリアを訪れる旅動画(7月下旬に第1弾、8月中旬に第2弾)も公開。デジタルスタンプラリーでは、首都圏と新潟・長野・鶴岡エリアの各対象駅でデジタルスタンプを集め、条件を達成した人にミニフォトカード2枚を進呈する。鶴岡駅でクリアカードとキービジュアルステッカーも1枚ずつ進呈。拠点駅1駅と周遊スポット3駅を巡った参加者の中から抽選で100人にメンバー直筆サイン入りアクリルスタンドをプレゼントする。

新潟駅、長野駅などに等身大パネルやウェルカムポスターも設置。音声ARサービス「Locatone」を使用し、新潟駅、佐渡の両津港、長野駅、飯山駅、酒田駅、鶴岡駅で位置情報を取得すると、櫻坂46メンバーが旅にまつわるテーマを語る限定音声を聴ける。上野駅、新潟駅、燕三条駅、長野駅、鶴岡駅でメンバーによる特別アナウンスも放送される。

等身大パネルのフォトスポットイメージ

駅長制服姿のアクリルスタンド

駅長制服姿の撮り下ろしビジュアルを使用したオリジナルアクリルスタンド(1,650円)も制作し、数量限定で販売。7月21～27日に「JRE MALL」で事前申込みと購入を受け付け、8月2～4日に大宮駅西口、8月5～30日に大宮駅構内の「RAILYARD 大宮店」で受け渡す。