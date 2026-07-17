SNSでの不適切発言で活動休止、約1年半の沈黙…プロレスラーに転向したフワちゃんの挑戦に迫る　『ダマってられない女たち season3』

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#2が17日に配信される。
フワちゃんのプロレスラーとしての挑戦に迫る
番組では、プロレスラーに転向したフワちゃんに密着する。
YouTubeで注目を集め、テレビでも活躍していたフワちゃんだが、2024年にSNSでの不適切な発言を受け活動を休止。
その後、約1年半の沈黙を経て、プロレスラーとして新たな一歩を踏み出したフワちゃんの挑戦に迫る。
元HKT48・松本日向が新企画「汚部屋で恋して」に登場
さらに、新企画「汚部屋で恋して」がスタート。掃除が苦手で、過去には「汚くて彼氏に振られた」という元HKT48・松本日向が、綺麗好きのイケメン男子と2泊3日の同棲生活に挑戦する。
相手は男子高生ミスターコン2020ファイナリストの俳優・澤田大樹。片付けられない女性と綺麗好き男子が共同生活を送ることで、2人の関係にどのような変化が生まれるのか。ヒコロヒーも思わず「あれ、付き合うやんこれ!」と声を上げる場面も。
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【編集部MEMO】
『ダマってられない女たち』シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。