SNSでの不適切発言で活動休止、約1年半の沈黙…プロレスラーに転向したフワちゃんの挑戦に迫る　『ダマってられない女たち season3』

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#2が17日に配信される。

フワちゃんのプロレスラーとしての挑戦に迫る

番組では、プロレスラーに転向したフワちゃんに密着する。

YouTubeで注目を集め、テレビでも活躍していたフワちゃんだが、2024年にSNSでの不適切な発言を受け活動を休止。

その後、約1年半の沈黙を経て、プロレスラーとして新たな一歩を踏み出したフワちゃんの挑戦に迫る。

元HKT48・松本日向が新企画「汚部屋で恋して」に登場

さらに、新企画「汚部屋で恋して」がスタート。掃除が苦手で、過去には「汚くて彼氏に振られた」という元HKT48・松本日向が、綺麗好きのイケメン男子と2泊3日の同棲生活に挑戦する。

相手は男子高生ミスターコン2020ファイナリストの俳優・澤田大樹。片付けられない女性と綺麗好き男子が共同生活を送ることで、2人の関係にどのような変化が生まれるのか。ヒコロヒーも思わず「あれ、付き合うやんこれ!」と声を上げる場面も。

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