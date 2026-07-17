離婚後も元夫・IZAMと同居中の吉岡美穂が思うこと「お互いが…」　

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#1が10日に配信された。

元夫・IZAMと離婚後も同居生活

スタジオでは、ゲストの吉岡美穂が、元夫・IZAMとの離婚後の同居生活について明かす場面も。今年元日に離婚を発表した吉岡は「まだ今一緒に住んでいて」と告白。息子たちが寮に住み始めたため、現在は娘、IZAMとの3人暮らしだそうで「結構、不思議な同居生活だねって周りから言われる」と語った。

これにMEGUMIが「離婚してるから、また全然違ういい関係なんじゃない?」と尋ねると、吉岡は「正直あまり変わってない。子どもたちには前より仲良くなったよねって」とコメント。「お互いが奥さんなんだから、旦那さんだからって期待を大きく持ち過ぎていたのが、お別れしたことでちょっといい距離感で、今が幸せかなって思う」と話す吉岡に、MEGUMIも「素敵。よかった」と笑顔を見せた。