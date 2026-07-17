ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#1が10日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ダマってられない女たち season3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

元夫・IZAMと離婚後も同居生活

スタジオでは、ゲストの吉岡美穂が、元夫・IZAMとの離婚後の同居生活について明かす場面も。今年元日に離婚を発表した吉岡は「まだ今一緒に住んでいて」と告白。息子たちが寮に住み始めたため、現在は娘、IZAMとの3人暮らしだそうで「結構、不思議な同居生活だねって周りから言われる」と語った。

これにMEGUMIが「離婚してるから、また全然違ういい関係なんじゃない?」と尋ねると、吉岡は「正直あまり変わってない。子どもたちには前より仲良くなったよねって」とコメント。「お互いが奥さんなんだから、旦那さんだからって期待を大きく持ち過ぎていたのが、お別れしたことでちょっといい距離感で、今が幸せかなって思う」と話す吉岡に、MEGUMIも「素敵。よかった」と笑顔を見せた。

【編集部MEMO】
『ダマってられない女たち』シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。

離婚後も元夫・IZAMと同居中の吉岡美穂が思うこと「お互いが…」　
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