村主章枝、13歳年下の夫との出会いは…MEGUMI「そんな素敵な出会いが!」　『ダマってられない女たち season3』

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#1が10日に配信された。

村主章枝と13歳年下のアメリカ人夫・デビンさんとの出会い

番組では、二度のオリンピック出場経験のある元フィギュアスケーター・村主章枝に密着。2018年にアメリカへ移住し、現在はテキサス州ダラスで暮らす村主が、13歳年下のアメリカ人夫・デビンさんとの国際結婚をメディア初告白した。

2人の出会いは、村主がラスベガスで暮らしていた頃。同じアパートに住んでおり、エレベーターで偶然一緒になった際、デビンさんがエレベーターを止めてくれたことをきっかけに言葉を交わしたという。

村主がデビンさんの第一印象を「優しそう」と振り返ると、デビンさんは日本語で「かわいい」と照れながらコメント。MEGUMIも「そんな素敵な出会いが!」と声を上げた。

その後、映画制作の仕事をしていたデビンさんに、村主がアイスショーで使用する映像制作を依頼。コロナ禍には2人で映画制作に取り組み、共同で映画制作会社を設立。その後交際へ発展し、公私ともにパートナーとしてゴールインしたそうだ。

村主はデビンさんについて「考え方が全く違うので、よくぶつかります」と話し、「でも私はそれがいいと思ってる。違う意見を言ってくれる人は大事」と夫婦関係を語った。