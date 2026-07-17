村主章枝、13歳年下の夫との出会いは…MEGUMI「そんな素敵な出会いが!」　『ダマってられない女たち season3』

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#1が10日に配信された。
村主章枝と13歳年下のアメリカ人夫・デビンさんとの出会い
番組では、二度のオリンピック出場経験のある元フィギュアスケーター・村主章枝に密着。2018年にアメリカへ移住し、現在はテキサス州ダラスで暮らす村主が、13歳年下のアメリカ人夫・デビンさんとの国際結婚をメディア初告白した。
2人の出会いは、村主がラスベガスで暮らしていた頃。同じアパートに住んでおり、エレベーターで偶然一緒になった際、デビンさんがエレベーターを止めてくれたことをきっかけに言葉を交わしたという。
村主がデビンさんの第一印象を「優しそう」と振り返ると、デビンさんは日本語で「かわいい」と照れながらコメント。MEGUMIも「そんな素敵な出会いが!」と声を上げた。
その後、映画制作の仕事をしていたデビンさんに、村主がアイスショーで使用する映像制作を依頼。コロナ禍には2人で映画制作に取り組み、共同で映画制作会社を設立。その後交際へ発展し、公私ともにパートナーとしてゴールインしたそうだ。
村主はデビンさんについて「考え方が全く違うので、よくぶつかります」と話し、「でも私はそれがいいと思ってる。違う意見を言ってくれる人は大事」と夫婦関係を語った。
【編集部MEMO】
『ダマってられない女たち』シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。
元フィギュアスケーター村主章枝が国際結婚！— ABEMA(アベマ) (@ABEMA) July 10, 2026
13歳年下のアメリカ人夫を公開