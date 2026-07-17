ABEMAのオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』第4話が11日に配信された。

  • 『CELEB SECRET』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『CELEB SECRET』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

MONAKOが語る学生時代の孤独と素顔

国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーのMONAKOは、パリ・ファッションウィークの最終日を飾るMiu Miuのショーで見事憧れの1列目(フロントロウ)の席を獲得する。

今期のファッションウィークを終え、「挑戦しないで後悔するより、挑戦して後悔するほうがいい」と確かな手応えを語るMONAKO。しかし、現役医大生のLaraとのパリでのディナー中、「最初は鍵をかけたアカウントだったし、まさか自分のSNSがバズるとは思わなかった」と打ち明ける。

さらに「幼稚園から中学校までずっとお受験で、弁護士を目指して勉強ばかりしていた。遊んだ記憶がほとんどない」という普通の学生だった当時の意外な孤独と素顔を告白した。

この話を受け、スタジオでは、河野純喜(JO1)も「高校受験と大学受験のときは、それぞれめちゃくちゃ勉強した」「まだ開いてない塾に朝6時から並んでずっと勉強していた」と、自身のストイックな受験勉強の日々を振り返った。

【編集部MEMO】
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る女性の秘密を紐解くドキュメンタリー。貴族の集まる舞踏会やグローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界一学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入する。

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世界的インフルエンサーMONAKOが語る学生時代の孤独と素顔「弁護士を目指して勉強ばかりしていた」　『CELEB SECRET』第4話
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