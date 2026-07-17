15歳で妊娠、16歳で出産　法律上最年少で結婚した夫婦の妻が“派手な髪色やメイク”をやめた理由　『ダマってられない女たち season3』

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#1が10日に配信された。

15歳で妊娠、16歳で出産「産んでよかったとしか思えないです」

番組では、法律上最年少で結婚した夫婦に密着。現在は30歳の夫・宏平さん、28歳の妻・美咲さんが2人の娘と暮らす一家の日常を追った。

2人の出会いは12年前。当時14歳だった美咲さんは、友人の紹介で出会った宏平さんに初対面で「明日タイマンっすね」と一言。MEGUMIも「お母さん、予定タイマンっておかしいよ」とツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれる。

その後、交際に発展し、美咲さんは15歳で妊娠。「大好きな人との子どもがお腹にいるんだ。産みたいって思った」と当時を振り返る。一方、お腹が大きくなるにつれ、周囲からは「子どもが子どもを産んで」と言われることも。

美咲さんは「子どもがかわいそうって思われるのが一番嫌だった」と語り、派手な髪色やメイクをやめ、「普通のお母さん」として見られるために見た目を変えたと明かす。

その後、17歳で次女を出産し、現在は宏平さんが建設会社を立ち上げ、美咲さんも事務として支えながら夫婦二人三脚で歩んでいるそう。美咲さんは「後悔したことは一回もない。産んでよかったとしか思えないです」と笑顔で語り、スタジオは大きな拍手に包まれた。

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