15歳で妊娠、16歳で出産　法律上最年少で結婚した夫婦の妻が“派手な髪色やメイク”をやめた理由　『ダマってられない女たち season3』

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#1が10日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season3』場面カット

    『ダマってられない女たち season3』場面カット

15歳で妊娠、16歳で出産「産んでよかったとしか思えないです」

番組では、法律上最年少で結婚した夫婦に密着。現在は30歳の夫・宏平さん、28歳の妻・美咲さんが2人の娘と暮らす一家の日常を追った。

2人の出会いは12年前。当時14歳だった美咲さんは、友人の紹介で出会った宏平さんに初対面で「明日タイマンっすね」と一言。MEGUMIも「お母さん、予定タイマンっておかしいよ」とツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれる。

その後、交際に発展し、美咲さんは15歳で妊娠。「大好きな人との子どもがお腹にいるんだ。産みたいって思った」と当時を振り返る。一方、お腹が大きくなるにつれ、周囲からは「子どもが子どもを産んで」と言われることも。

美咲さんは「子どもがかわいそうって思われるのが一番嫌だった」と語り、派手な髪色やメイクをやめ、「普通のお母さん」として見られるために見た目を変えたと明かす。

その後、17歳で次女を出産し、現在は宏平さんが建設会社を立ち上げ、美咲さんも事務として支えながら夫婦二人三脚で歩んでいるそう。美咲さんは「後悔したことは一回もない。産んでよかったとしか思えないです」と笑顔で語り、スタジオは大きな拍手に包まれた。

(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
『ダマってられない女たち』シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。

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