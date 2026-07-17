令和ロマン・ケムリ、子どもが生まれて変わったこと「基本的には…」

ABEMAのオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』第4話が11日に配信された。

  • 『CELEB SECRET』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『CELEB SECRET』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

松井ケムリ「基本的には子どもが喜ぶほうの仕事にしようと決めている」

第4話では、マレーシアで美容医療ツーリズム事業などを展開し、年商2億円を誇る敏腕社長・うれしのちゃんの妊活事情に密着。

一見すべてを手に入れたように見える彼女だが、「子どもは資産だと思う、自分の大事な時間とお金を注ぐ存在。子供ってなんのために産むんだろう、自分の資産を持ちたいだけなのかなと思ってしまうときがある」という、リアルな恐怖を抱えていた。

そんな彼女が「愛せるのかな……」と苦悩しながらも、夫の支えのもと、妊活の第一歩を踏み出した。

スタジオでは、うれしのちゃんの「子どもは資産」という持論を受け、スタジオMCの松井ケムリ(令和ロマン)が「日常生活が楽しくなるとか、経済的側面以外の資産でもあるっていう意味では、僕はうれしのさんの言うことも間違ってないと思う」とコメント。

さらに、子どもが生まれたことで「基本的には子どもが喜ぶほうの仕事にしようと決めている」と、仕事の向き合い方に訪れた変化を語った。

【編集部MEMO】
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る女性の秘密を紐解くドキュメンタリー。貴族の集まる舞踏会やグローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界一学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入する。

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