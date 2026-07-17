感動的な優勝秘話が明かされるも不穏な空気に…トット、『脱力タイムズ』で晴れない表情

感動的な優勝秘話が次々と明かされるのに、なぜか本人たちの顔は晴れず――17日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『全力!脱力タイムズ』(毎週金曜23:00～)に、『THE SECOND～漫才トーナメント～2026』王者のトットと梶原叶渚が登場する。

今回は、『THE SECOND～漫才トーナメント～2026』で優勝したトットの“大勝負の舞台裏”を徹底的に深掘り。名場面と2人のインタビューをまとめたVTRを通して、激闘の1日を振り返る。

VTRでは、対戦相手となったザ・パンチとのリハーサル時のやり取りを紹介。さらに、本番を前にしたトットの緊張をほぐした“ある人”との会話など、優勝までの裏側にあった感動的なエピソードが次々と明かされる。

知られざる秘話にスタジオが盛り上がる中、なぜか当事者であるトットの2人は、どこか腑に落ちない様子だ。

『THE SECOND』王者の軌跡をたたえる内容のはずが、次第に不穏な空気が漂い始めるスタジオ。一体、なぜ多田と桑原の顔は晴れないのか。

梶原も見守る中、今回も予測不可能な出来事が連発。トットの優勝舞台裏が、『脱力タイムズ』ならではの展開へと変貌していく。

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【編集部MEMO】

トットは、多田智佑と桑原雅人によるお笑いコンビ。吉本興業所属。漫才を中心に劇場やテレビなどで活動し、『THE SECOND～漫才トーナメント～2026』で優勝した。

(C)フジテレビ