「さんまさんのトークスピードに振り落とされないようについていこうと必死だった」――。スピードスケート界のスター姉妹である高木菜那氏と高木美帆氏が、17日放送のカンテレ・フジテレビ系バラエティ特番『さんまのまんま 真夏のおしゃべり祭り』(21:00～22:52)にそろって初出演する。

2018年平昌五輪で姉妹同時金メダルを達成し、今年2月に開催されたミラノ・コルティナ五輪では、解説者となった菜那氏と現役選手だった美帆氏のインタビューも話題となった髙木姉妹。『さんまのまんま』初登場となる今回は、明石家さんまと初対面となる美帆氏が、今年3月に発表した現役引退について率直な思いを語る。

さんま「まだいけるやろ!」

さんまは、首から下げた数々のメダルを見て「すごい! これは重たいなぁ」と驚き、「まだいけるやろ!」と現役続行を期待。しかし、美帆氏は「考えられないです」ときっぱり。日本女子史上最多となる五輪10個のメダルを獲得した心境や、引退を決意するまでの葛藤を明かす。

一方、姉の菜那氏も、妹の偉業について「最初は“悔しい”が強かった」と本音を吐露。姉妹だからこそ抱えてきた複雑な感情や、それぞれの競技人生を振り返りながら、普段はなかなか語られない胸の内を打ち明ける。

また、現役時代に姉妹が実践していたトレーニングにさんまが挑戦する場面も。慣れない動きに「怖いなぁ」と不安をのぞかせたさんまが、思わぬピンチに見舞われる。

さらに、菜那氏が「教えてもらいたいことがある」とさんまに相談。その内容に、さんまは思わず「君は何になろうとしてるの?」とあきれ顔を見せる。菜那氏の天然ぶりに「妹さんはしっかりしてはるな」とツッコミを入れるも、本人は「これが髙木姉妹なんです!」と胸を張り、スタジオを笑いに包む。

「さんまさんのトークスピードに振り落とされないように...」

収録を終えた菜那氏は、「台本のない番組で、さんまさんとじっくりお話しするのは初めてだったので、どんな感じになるのかドキドキしていました。さんまさんに笑ってもらえるように頑張りましたが、笑ってもらえていましたか?」とコメント。これに対し、美帆氏は「意図していなかったと思うけど、だいぶ笑ってもらっていましたよ(笑)」と応じた。

また美帆氏は、「さんまさんのトークスピードに振り落とされないようについていこうと必死だったので、何を話したかあまり覚えていません(笑)」と振り返り、「テレビで見るそのままの方でした。あっという間に時間が過ぎて、話し足りなかったという気持ちさえあります」と語った。

明石家さんま

番組の見どころについて、菜那氏は「最近、少しずつバレはじめてはいますが、さんまさんに『おバカ認定』されてうれしかったです(笑)! 髙木姉妹の性格の違いをさんまさんが引き出してくれたので、おもしろくなっていると思います!」とアピール。

一方の美帆氏は、「私が現役を引退してから初めてやったスライドボード(トレーニング)を見ていただきたいです。トークに自信はありませんが、動きはいいと思います(笑)!」と笑顔で見どころを語った。

【編集部MEMO】

同番組にはこのほか、仲里依紗、朝井リョウ氏、西加奈子氏、反町隆史、生見愛瑠、見取り図、今井らいぱちらもゲスト出演する。

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