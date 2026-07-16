さだまさしが出演する放送開始45周年記念『北の国から スペシャルコンサート』の富良野公演が、8月21日正午からフジテレビの動画配信サービス・FODのPPV(ペイ・パー・ビュー)で配信される。螢役を演じた中嶋朋子もスペシャルゲストとして登場し、ドラマの名場面映像と名曲の生演奏、作品にまつわるトークを届ける。

さだまさし＆渡辺俊幸が音楽監督

『北の国から』は、1981年にフジテレビ系で放送を開始。田中邦衛さん演じる黒板五郎と、子供たちの純(吉岡秀隆)、螢(中嶋)が、北海道・富良野の大自然の中で生きる姿を通し、家族の絆と愛を描いた。

連続ドラマの終了後も、『北の国から’83冬』から『北の国から’02遺言』まで、8本のスペシャルドラマが制作された。

『北の国から』を語る上で欠かせないのが、さだによる音楽。ハミングのみで歌われる「北の国から～遥かなる大地より～」をはじめ、「純のテーマ」「螢のテーマ」などの楽曲が、数々の名場面を彩ってきた。

放送開始45周年を記念したスペシャルコンサートは、8月9日にドラマの舞台である富良野で開催。さだと渡辺俊幸が音楽監督を務め、トップミュージシャンたちとともに劇中の名曲を演奏する。

ステージには、螢を演じた中嶋がスペシャルゲストとして登場。ドラマの思い出など、同公演でしか聞くことのできないトークを披露する。

スクリーンには『北の国から』の名場面が映し出され、演奏とのコラボレーションを展開。さだが明かす音楽制作の秘話や、ゲストのますだおかだ増田による“ドラマ愛”にあふれたトークも届けられる。

8月30日まで視聴可能

配信期間は8月21日正午から30日23時59分まで。ライブ配信ではなく、富良野公演を収録した映像が配信される。

視聴チケットは4,500円、または4,091コイン。販売期間は7月16日から8月30日21時までとなる。

FODプレミアムでは現在、連続ドラマ全24話と、『北の国から’83冬』から『北の国から’02遺言』までのスペシャルドラマ全8作品を見放題で配信している。