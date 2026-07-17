「本当に『なるみちゃん』って呼んでいい?」――18日にスタートする中京テレビの新スポーツトーク番組『あすりーとHOLIDAY』(毎週土曜9:24～ ※中京ローカル、Locipo・TVerで見逃し配信)で初共演となった陣内智則と高橋成美。高橋は、収録前に見せた陣内の細やかな気遣いに「本当にジェントルマン」と感激し、今後のコンビネーションに期待を寄せた。

陣内智則、収録前に「本当に『なるみちゃん』って呼んでいい?」

同番組は、「アスリートは掘れば掘るほど面白い」をテーマに、ゲストの素顔や本音をゆったりと深掘りするスポーツトーク番組。初回には、卓球の張本智和選手と、レスリング女子53kg級の藤波朱理選手が登場する。

陣内は初収録を振り返り、「なるみちゃんとは今回が初共演でしたが、すごく良いコンビネーションだったんじゃないかなと思います」と手応えを口にした。

高橋の印象については、「テレビで見ていた通りの天真爛漫さ」と語る一方、中国語を流ちょうに話す姿にも感心した様子。「実は、今日初めて『なるみちゃん』って呼ばせてもらったんですよ。これからは親しみを込めて『なるみちゃん』と呼ばせていただきます」と、距離を縮めていくことを楽しみにした。

これを受け、高橋は「私はフランクで親しい雰囲気で話すのが大好きなのですが、陣内さんは収録の前に『本当に“なるみちゃん”って呼んでいい?』と優しく確認してくださったんです」と紹介。

「そういう細やかな気遣いが本当にジェントルマンだなと感動しました!」と称賛し、すぐに「高橋さん」ではなく「なるみちゃん」と呼んでくれたことにも「さらに新しい魅力を感じました」と喜んだ。

陣内の人柄に触れた高橋は、「本当に素晴らしいお人柄で、これからいいコンビになっていけそうだなとワクワクしています」と、今後の共演に期待を寄せた。

張本智和＆藤波朱理の等身大の素顔を引き出す

初回収録では、2003年生まれの張本選手と藤波選手に、「同世代で意識していた・刺激を受けた人物」「学生時代にやった方がいいこと」「これまでの人生で一番の武勇伝と黒歴史」など、11の質問を投げかけた。

陣内は、世界で戦う2人が競技中に見せる研ぎ澄まされた表情とは異なり、藤波選手から恋愛への憧れが明かされたり、張本選手が特技の実演に失敗したりしたことを紹介。「普通の等身大の女の子、男の子なんだな」と感じられたことを収録の大きな“収穫”に挙げた。

高橋も、アスリートが専門的な戦術ではなく、プライベートを語ることでリラックスした表情を見せたことが印象的だったといい、「アスリートのリアルな内面が自然と引き出されていく様子が、すごく面白くて魅力的」と番組の魅力を語った。

番組ではこのほか、アスリート一家で育った2人のルーツや家族との秘話、今も大切にしている親からの言葉、アジア競技大会への思いなども掘り下げる。

【編集部MEMO】

高橋成美は、1992年1月15日生まれ、千葉県出身。フィギュアスケートのペア選手として活躍し、マーヴィン・トランとのペアで2012年世界選手権銅メダルを獲得。日本のペアとして初めて世界選手権の表彰台に立った。木原龍一とのペアでは2014年ソチ冬季オリンピックに出場。2018年に競技生活を終え、引退後はフィギュアスケートの解説をはじめ、幅広い分野で活動している。

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