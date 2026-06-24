ビデオリサーチは、5月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(5月4日～31日)をまとめた。1位は、5月16日に放送されたフジテレビのバラエティ特番『THE SECOND～漫才トーナメント～2026』で、約9万5千件に上った。

このランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使用して作成したもの。1位の『THE SECOND』は、終盤でトットの優勝を祝福する声で一番の盛り上がりを見せていたほか、準優勝となった金属バットを応援するポストも多く、「金属バット」というワードが2万件以上出現するなど、人気の高さがうかがえた。

3位に入ったのは、5月31日放送のテレビ朝日『名探偵プリキュア!』(ABCテレビ制作)で、約5万3千件。この回は『名探偵コナン』(読売テレビ・日本テレビ系)とのコラボ回で、コナンくんの登場シーンで特に盛り上がりを見せていた。1週前の予告時から盛り上がりが見られており、他局コンテンツとのコラボに驚きと喜びのポストが見られた。

10位に入ったのは、5月6日放送の日本テレビ『1億2000万人のありがとう歌の感謝祭』で、約3万7千件。なにわ男子の歌唱シーンで最もポストが盛り上がっているほか、 MCの渡辺翔太(Snow Man)の奮闘やSTARTO社タレントとの掛け合いに、応援やほっこりしているポストも見られた。