日本テレビ系「金曜ロードショー」で、映画『キングダム 魂の決戦』の公開を記念した「キングダム」シリーズの2週連続放送が決定した。

1週目となる7月10日は、2019年公開の第1作『キングダム』スペシャルエディションを放送。原泰久氏の人気コミックを原作に、中国の春秋戦国時代を舞台として、天下の大将軍を夢見る戦災孤児の少年・信(山﨑賢人)と、中華統一を目指す若き王・嬴政(吉沢亮)の出会いと戦いの始まりを描く。本作は同年の邦画実写作品No.1ヒットを記録した。

2週目の7月17日には、最新作『キングダム 魂の決戦』の公開当日にあわせて、金曜ロードショーオリジナルの特別版『キングダム －信と王騎と将軍と－』を最新作公開記念スペシャルとして放送する。

この特別版は、第3作『キングダム 運命の炎』と第4作『キングダム 大将軍の帰還』を中心に、佐藤信介監督の監修のもと新たに再構築したもの。伝説の大将軍・王騎に「飛信隊」と名付けられた信が、王騎の背中を追いながら戦いを通じて成長していく姿に焦点を当て、最新作『魂の決戦』へとつながる物語が描かれる。

(c)原泰久／集英社 (c)2019映画「キングダム」

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