スタジオジブリの不朽の名作『魔女の宅急便』4Kデジタルリマスター版が、6月19日より全国のIMAX劇場で期間限定上映されることが決定した。

1989年の公開以来、多くの人々に愛され続けてきた『魔女の宅急便』は、角野栄子氏による同名児童文学を原作とした、宮﨑駿監督による長編アニメーション映画。魔女の血を受け継ぐ13歳の少女キキが、しきたりに従って相棒の黒猫ジジとともに故郷を旅立ち、見知らぬ町で一人前の魔女になるための修業に挑む姿を描く。

今回、映像の細部まで鮮明になった4Kデジタルリマスター版を、高精細な映像とクリアなサウンドが体験できるIMAX上映で楽しむことができる。

あわせて、IMAX上映用ビジュアル2点も公開。本作制作当時に描かれたイメージボードから、旅立ちの満月の夜に街を見下ろすキキの後ろ姿を捉えた神秘的なイラストと、好奇心と不安をにじませたキキの表情が印象的なイラストが使用されている。

『魔女の宅急便』4Kデジタルリマスター版は、6月19日より全国のIMAX劇場で期間限定上映。

(c) 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N

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