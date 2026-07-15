「ちいかわ」個性強すぎな新作フィギュアコレクションに「シーサーちゃんだけシーサーに乗ってるの!?」「可愛すぎやろが!!!!!」とファン大興奮

「ちいかわ」初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開が間近に迫っていますが、そんな中、また一つ、可愛い「ちいかわ」グッズが誕生し、SNSで話題となっています。

『GPSBOX ゆらゆらmokuba フィギュアコレクション』

こちらは、木馬に乗ったちいかわたちの可愛いフィギュア『GPSBOX ゆらゆらmokuba フィギュアコレクション』です。みんな楽しそうですね。

『GPSBOX ゆらゆらmokuba フィギュアコレクション』

ラインアップは、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」「ラッコ」「くりまんじゅう」「シーサー」「古本屋」の全8種。よく見ると、くりまんじゅうはビール飲んじゃって顔が青くなっていたり、剣士のごとく馬に跨るラッコや、騎手のようなうさぎ、1人だけ馬じゃない(?)シーサーなど、それぞれに個性があっておもしろいです。

『GPSBOX ゆらゆらmokuba フィギュアコレクション』

SNSでは、「なにこれwww」「うさぎの乗り方がまさにジョッキー笑」「シーサーちゃんだけシーサーに乗ってるの!?かわいいがすぎる」「そりゃビール飲みながら木馬乗ったら気持ち悪くなるだろうw」「可愛すぎやろがぁぁああああい!!!!!」といった反応が。ランダム販売なのですが、どれが出ても当たりですね。

『GPSBOX ゆらゆらmokuba フィギュアコレクション』

サイズ(最大)は約H80×W65×D55mmで、価格は1,210円。映画公開日の7月24日より順次、「ちいかわマーケット」「ちいかわらんど」「トーキョーちいかわPOP UP SHOP」ほか、全国の一部ファンシーショップ・量販店等にて販売されます。映画を観た帰りに、ショップに寄って探してみてはいかがでしょうか。