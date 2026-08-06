バンダイは、「デジタルモンスターCOLOR ULTRAMAN SERIES 60th EDITION」(全2種・各7,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年2月発送予定。

2027年2月発送予定「デジタルモンスターCOLOR ULTRAMAN SERIES 60th EDITION(ULTRAMAN HENSHIN COLOR／GRAFFITI ULTRAHEROES COLOR)」(7,700円)

「デジタルモンスターCOLOR ULTRAMAN SERIES 60th EDITION(ULTRAMAN HENSHIN COLOR／GRAFFITI ULTRAHEROES COLOR)」は、「ウルトラマンシリーズ」60周年を記念し、「デジタルモンスター」コラボした特別デザインの「デジタルモンスターCOLOR」だ。

本体カラーは、「ウルトラマンの変身シーン」をイメージした、「ULTRAMAN HENSHIN COLOR」と、ドット絵などをデザインに落とし込んだ「GRAFFITI ULTRAHEROES COLOR」の全2種。商品にはUVプリンタによる印刷技術を採用し、全面にウルトラマン、ウルトラマンティガ、ウルトラマンゼロをイメージしたデザインを印刷することで、ウルトラマンの世界観を再現した外観を実現している。

本商品は、発売済みの「デジタルモンスターCOLOR」シリーズ同様に、引き続きカラー液晶と充電池を内蔵しており、背景デザインの変更も可能になっている。付属の充電ケーブルで充電することで遊ぶことが可能。充電ケーブルはUSB Type-Cに対応している。

収録キャラクターは40体以上。ウルトラマンとウルトラ怪獣たちをラインナップしており、玩具内で育成できる。また、デジモンも敵として登場し、本商品ならではのバトルを楽しむことが可能だ。

本体プログラムはULTRAMAN HENSHIN COLOR」「GRAFFITI ULTRAHEROES COLOR」ともに同じプログラムを使用している。また、「デジタルモンスターCOLOR ULTRAMAN SERIES 60th EDITION」「デジタルモンスターCOLOR」「デジモンペンデュラムCOLOR」シリーズのみに通信対応。

セット内容

デジタルモンスターCOLOR本体…1

充電ケーブル…1

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