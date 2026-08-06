トイズスピリッツより、「コンビニソフト」をモチーフにしためじるしチャームが登場。ちょっぴりレトロな雰囲気が「とってもかわいい!」と話題になっています。

こちらが、新作めじるしチャーム「ざ・コンビニソフト」です。実物同様、上のカップをパカッと開けて、ソフトクリームを取り出すことができるというリアルな仕様。また、パッケージの細かいデザインまで再現されており、クリームの部分はすべて手絞りというこだわりよう。どこか懐かしい雰囲気もあって、とってもかわいいですよね。

ラインナップは、「A.ロングチョコバナナ」「B.ストロベリーシャーベット」「C.ミルクソフト」「D.チョコミント」「E.カラフルソフト」の全5種。SNSでは、「クオリティ高いし中身出せるのもたのしい」「チョコミントあるのアツいですねえ」「めじるしだからとかじゃなくて普通にほしい」と話題に。

価格は1回300円。たくさんゲットして、傘やペットボトル、ポーチなどにつけて、自分のめじるしとして楽しんでみてはいかがでしょうか。

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部