トイズスピリッツより、「コンビニソフト」をモチーフにしためじるしチャームが登場。ちょっぴりレトロな雰囲気が「とってもかわいい!」と話題になっています。
こちらが、新作めじるしチャーム「ざ・コンビニソフト」です。実物同様、上のカップをパカッと開けて、ソフトクリームを取り出すことができるというリアルな仕様。また、パッケージの細かいデザインまで再現されており、クリームの部分はすべて手絞りというこだわりよう。どこか懐かしい雰囲気もあって、とってもかわいいですよね。
ラインナップは、「A.ロングチョコバナナ」「B.ストロベリーシャーベット」「C.ミルクソフト」「D.チョコミント」「E.カラフルソフト」の全5種。SNSでは、「クオリティ高いし中身出せるのもたのしい」「チョコミントあるのアツいですねえ」「めじるしだからとかじゃなくて普通にほしい」と話題に。
価格は1回300円。たくさんゲットして、傘やペットボトル、ポーチなどにつけて、自分のめじるしとして楽しんでみてはいかがでしょうか。
🍦【新商品のお知らせ】✨— (株)トイズスピリッツ【公式】 (@toysspirits) July 16, 2026
「ざ・コンビニソフトめじるしチャーム」
トイスピの超リアル食品シリーズから
コンビニソフトをモチーフにした
とっても可愛い‼️
めじるしチャームが仲間入り❣️
カップを開けると
中からソフトクリームが
取り出せちゃう楽しい仕様🍦✨
クリーム部分はすべて手絞りで… pic.twitter.com/33BprUNjBj
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部