エポック社は、「シルバニアファミリー キラキラくじ ～ほしぞらパジャマパーティ～」を8月22日から発売する。ファミリーマートの一部店舗では8月22日10時から順次販売し、全国のシルバニアファミリー関連施設では9月5日から取り扱う。

「シルバニアファミリー キラキラくじ ～ほしぞらパジャマパーティ～」

価格は1回850円。1セット70本、全7賞に加えてラストチャンス賞を用意する。星空をイメージしたドレスやパジャマを着た人形、遊具付きのほいくえん、赤ちゃん向けのカートや家具などを展開する。

A賞は、ほしのメリーゴーラウンドやブランコなどを備えた「みんなのほしぞらほいくえん」。シマエナガの小さい赤ちゃんが付属する。

B賞にはショコラウサギの女の子と赤ちゃんの「ドリーミードレスペアセット」、C賞にはコーギーの男の子と赤ちゃんの「ゆめみるパジャマペアセット」が登場。D賞では、ほしぞらほいくえんの通園服を着た赤ちゃん3人をセットにした。

E賞の「赤ちゃんほしぞらカート」は月と星をモチーフにした全4種で、カート同士をつなげて遊べる。F賞の「赤ちゃんおやすみかぐ」はベッドとゆりかごの全6種。ベッドは重ねて飾れる仕様となっている。

G賞は、パジャマやおやすみグッズのコスチュームを着た赤ちゃんコレクション全8種。中身は開封するまで分からない。ラストチャンス賞には、星空をイメージした布団に入った赤ちゃん3人のキーチェーンセットを用意する。

関連商品とプレゼント企画

ファミマオンラインでは、くじのB賞とおそろいのデザインを採用した「ドリーミードレスペアセット ～フローラウサギの女の子＆赤ちゃん～」を限定販売する。発売日は9月5日午前10時。予約期間は8月23日まで。

また、8月22日から9月30日まで、対象のおもちゃ販売店でシルバニアファミリー商品を1回合計4,000円以上購入すると、「赤ちゃんほしぞらカート」のムーンカートまたはスターカートのいずれか1個をプレゼントする。種類は選べず、数量限定となる。

商品概要

商品名：シルバニアファミリー キラキラくじ ～ほしぞらパジャマパーティ～

発売日：8月22日午前10時から順次

価格：1回850円

くじ本数：70本

賞：全7賞＋ラストチャンス賞

販売場所：ファミリーマート一部店舗、シルバニアファミリー関連施設

賞品ラインナップ

A賞：みんなのほしぞらほいくえん （全1種）

（全1種） B賞：ドリーミードレスペアセット(ショコラウサギの女の子＆赤ちゃん) （全1種）

（全1種） C賞：ゆめみるパジャマペアセット(コーギーの男の子＆赤ちゃん) （全1種）

（全1種） D賞：赤ちゃんトリオ ～ほしぞらほいくえん～ （全1種）

（全1種） E賞：赤ちゃんほしぞらカート ～ムーン・スター～ （選べる全4種）

（選べる全4種） F賞：赤ちゃんおやすみかぐ ～ベッド・ゆりかご～ （選べる全6種）

（選べる全6種） G賞：赤ちゃんコレクション ～ほしぞらパジャマパーティシリーズ～ （全8種）

（全8種） ラストチャンス賞：シルバニアファミリー キーチェーン ～赤ちゃんほしぞらトリオ～

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