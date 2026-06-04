2026年6月にセブン‐イレブンで発売される一番くじを一覧でまとめました。店頭販売日や価格、取扱店、購入時の注意点をチェックできます。

【一覧表】セブン‐イレブンで2026年6月に発売される一番くじ

一番くじ 〈Disney〉 World of Imagination

一番くじ〈スティッチ〉Every day with you!

一番くじ NARUTO-ナルト- 疾風伝 風影奪還編

一番くじ 〈Disney〉 World of Imagination

発売日： 店頭販売：2026年06月05日(金)より発売予定

メーカー希望小売価格：1回790円(税10％込)

取扱店：セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗など

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年09月末日

一番くじ〈スティッチ〉Every day with you!

発売日： 店頭販売：2026年06月19日(金)より発売予定

メーカー希望小売価格：1回730円(税10％込)

取扱店：セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗など

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年09月末日

一番くじ NARUTO-ナルト- 疾風伝 風影奪還編

発売日： 店頭販売：2026年06月26日(金)より発売予定

メーカー希望小売価格：1回790円(税10％込)

取扱店：セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗など

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年09月末日

一番くじをセブン‐イレブンで買う方法

一番くじの購入券をレジに持っていき、支払い後にくじを引きます。店舗によっては購入券が店頭にない場合もあるため、その際はレジで直接確認しましょう。くじ券に書かれている賞品をその場でもらえます。

また、A賞から設定されている賞品のほか、最後の1個を引くともらえる「ラストワン賞」や、キャンペーンナンバーで応募できる「ダブルチャンスキャンペーン」も用意されています。

一番くじをセブン‐イレブンで買う時の注意点

店舗によって取り扱い状況が異なるほか、発売時間も異なります。また、在庫状況によっては早期に販売終了したり、購入制限が設けられたりする場合もあります。

一部商品はセブン‐イレブン以外の店舗でも販売されるため、店頭で見つからない場合は取扱店情報もあわせて確認しておくと安心です。

まとめ

6月は、セブン‐イレブンで「〈Disney〉 World of Imagination」「〈スティッチ〉Every day with you!」「NARUTO-ナルト- 疾風伝 風影奪還編」など、注目タイトルの一番くじが順次発売予定です。気になる作品がある人は、店頭販売日や取扱店を事前にチェックしておきましょう。

(c)Disney

(c)岸本斉史 スコット／集英社･テレビ東京･ぴえろ