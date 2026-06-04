2026年6月にローソンで発売される一番くじを一覧でまとめました。店頭販売日やオンライン販売日、価格、取扱店、購入時の注意点をチェックできます。

【一覧表】ローソンで2026年6月に発売される一番くじ

一番くじ TVアニメ『薬屋のひとりごと』

一番くじ MOTHER2 ギーグの逆襲 第二弾

一番くじ サッカー日本代表ver. ～最高の景色を2026～

一番くじ 学園アイドルマスター Part5

一番くじ 北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-

一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN

一番くじ TVアニメ『薬屋のひとりごと』

一番くじ TVアニメ『薬屋のひとりごと』

発売日： 店頭販売：2026年6月5日(金)より順次発売予定 オンライン販売：2026年6月08日(月)17:00より販売開始予定

メーカー希望小売価格：1回770円

取扱店：ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年09月末日

一番くじ MOTHER2 ギーグの逆襲 第二弾

一番くじ MOTHER2 ギーグの逆襲 第二弾

発売日： 店頭販売：2026年6月6日(土)より順次発売予定

メーカー希望小売価格：1回790円

取扱店：ローソン、Nintendo TOKYO、Nintendo OSAKA、Nintendo KYOTO、Nintendo FUKUOKAなど

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年09月末日

一番くじ サッカー日本代表ver. ～最高の景色を2026～

一番くじ サッカー日本代表ver. ～最高の景色を2026～

発売日： 店頭販売：2026年6月13日(土)より順次発売予定 オンライン販売：2026年6月15日(月)17:00より販売開始予定

メーカー希望小売価格：1回790円

取扱店：ファミリーマート、ローソン、書店、ホビーショップ、一部のドラッグストア、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年09月末日

一番くじ 学園アイドルマスター Part5

一番くじ 学園アイドルマスター Part5

発売日： 店頭販売：2026年6月19日(金)より順次発売予定 オンライン販売：2026年6月19日(金)11:00より販売開始予定

メーカー希望小売価格：1回850円

取扱店：ローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年09月末日

一番くじ 北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-

一番くじ 北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-

発売日： 店頭販売：2026年6月20日(土)より順次発売予定

メーカー希望小売価格：1回850円

取扱店：ローソンなど

一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN

一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN

発売日： 店頭販売：2026年6月27日(土)より順次発売予定

メーカー希望小売価格：1回850円

取扱店：ローソンなど

一番くじをローソンで買う方法

一番くじの購入券をレジに持っていき、支払い後にくじを引きます。店舗によっては購入券が店頭にない場合もあるため、その際はレジで直接確認しましょう。くじ券に書かれている賞品をその場でもらえます。

また、A賞から設定されている賞品のほか、最後の1個を引くともらえる「ラストワン賞」や、キャンペーンナンバーで応募できる「ダブルチャンスキャンペーン」も用意されています。

一番くじをローソンで買う時の注意点

店舗によって取り扱い状況が異なるほか、発売時間も異なります。また、在庫状況によっては早期に販売終了したり、購入制限が設けられたりする場合もあります。

一部商品はローソン以外の店舗や一番くじONLINEでも販売されるため、店頭で見つからない場合は取扱店情報もあわせて確認しておくと安心です。

まとめ

ローソンでは6月、「薬屋のひとりごと」「MOTHER2 ギーグの逆襲 第二弾」「サッカー日本代表ver. ～最高の景色を2026～」「学園アイドルマスター Part5」「北斗の拳」「ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」など、注目タイトルの一番くじが順次発売予定です。気になる作品がある人は、店頭販売日とオンライン販売日、取扱店を事前にチェックしておきましょう。

(c) 日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

(c)SHIGESATO ITOI / Nintendo

(c)JFA

THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

(c)武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会

(c)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会