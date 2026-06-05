2026年6月にファミリーマートで発売される一番くじを一覧でまとめました。店頭販売日やオンライン販売日、価格、取扱店、購入時の注意点をチェックできます。

【一覧表】ファミリーマートで2026年6月に発売される一番くじ

一番くじ ワンピース 赤髪海賊団

一番くじ サッカー日本代表ver. ～最高の景色を2026～

一番くじ 僕のヒーローアカデミア -いつまでも手を差し伸べ続ける物語-

一番くじ ワンピース 赤髪海賊団

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発売日： 店頭販売：2026年6月6日(土)より順次発売予定 オンライン販売：2026年6月8日(月)11:00より販売開始予定

メーカー希望小売価格：1回790円

取扱店：ファミリーマート、書店、ホビーショップ、麦わらストア、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年09月末日

一番くじ サッカー日本代表ver. ～最高の景色を2026～

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発売日： 店頭販売：2026年6月13日(土)より順次発売予定 オンライン販売：2026年6月15日(月)17:00より販売開始予定

メーカー希望小売価格：1回790円

取扱店：ファミリーマート、ローソン、書店、ホビーショップ、一部のドラッグストア、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年09月末日

一番くじ 僕のヒーローアカデミア -いつまでも手を差し伸べ続ける物語-

一番くじ 僕のヒーローアカデミア -いつまでも手を差し伸べ続ける物語-

発売日： 店頭販売：2026年6月20日(土)より順次発売予定 オンライン販売：2026年6月22日(月)17:00より販売開始予定

メーカー希望小売価格：1回790円

取扱店：ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年09月末日

一番くじをファミリーマートで買う方法

一番くじの購入券をレジに持っていき、支払い後にくじを引きます。店舗によっては購入券が店頭にない場合もあるため、その際はレジで直接確認しましょう。くじ券に書かれている賞品をその場でもらえます。

また、A賞から設定されている賞品のほか、最後の1個を引くともらえる「ラストワン賞」や、キャンペーンナンバーで応募できる「ダブルチャンスキャンペーン」も用意されています。

一番くじをファミリーマートで買う時の注意点

店舗によって取り扱い状況が異なるほか、発売時間も異なります。また、在庫状況によっては早期に販売終了したり、購入制限が設けられたりする場合もあります。

一部商品はファミリーマート以外の店舗や一番くじONLINEでも販売されるため、店頭で見つからない場合は取扱店情報もあわせて確認しておくと安心です。

まとめ

ファミリーマートでは、「ワンピース 赤髪海賊団」「サッカー日本代表ver. ～最高の景色を2026～」「僕のヒーローアカデミア -いつまでも手を差し伸べ続ける物語-」など、注目タイトルの一番くじが2026年6月に順次発売予定です。気になる作品がある人は、店頭販売日とオンライン販売日、取扱店を事前にチェックしておきましょう。

(c)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

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(c)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会