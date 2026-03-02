フィレンツェで暮らす、イタリア人ママと日本人パパの国際カップルが配信する YouTubeチャンネル「Florence & Lifestyle」。ママさんがパスタを中心としたイタリア料理を披露してくれるのですが、その明るく気取らない姿が大人気。しかし、今回は立場が逆転! パパさんがお料理を担当するのだとか。

しかも、振る舞う料理はナポリタン! パスタの本場イタリア生まれのママさんに日本のパスタを振る舞うとは、パパさん、強気ですね。さて、日本のパスタ「ナポリタン」を食べたママさんと娘さんの反応はいかに!?

まずは、完成形から。

シンプルなナポリタンですが、テリテリで美味しそうです! 早速作り方を見ていきたいのですが……、その前に、ママさんから「材料は全部ある?」「用具が揃ってない!」と厳しいチェックが入ります(笑)。

では、いよいよ調理スタート!

まずは、食材をカット。慣れた手つきでニンニクをみじん切りに。続いて、涙をこらえながら玉ねぎをスライス。きのことソーセージもスライスします。フリッジテッリ(辛くない青唐辛子)は、カットする前にまな板の上でズリズリすると、種が簡単に取れるのだとか。なるほど!

玉ねぎが目にしみるパパさん

フライパンで軽くニンニクを炒めたら、玉ねぎを投入。玉ねぎがしんなりしたら、ソーセージ、フリッジテッリ、キノコも入れて炒めます。

この時点ですでに美味しそうですね。具材を炒めている間に、パスタを茹で始めます。今回使用するパスタは、断面が楕円形のリングイーネ。

500gのパスタを袋からドバっと鍋に入れたパパさん。世界中に発信するYouTube動画だというのに、この気取らない感じはママさんのスタイルとそっくり。さすがです!

パスタを茹でている間に、具材の味付けに。まずは「ケチャップ入りまーす!!」。

ケチャップは様子を見ながら追加し、さらに塩とパスタの茹で汁で味を調整したら、具材は完成です!

塩とゆで汁で味を調整

続いて、茹で上がったパスタをフライパンに入れて具材と合わせるのですが……

出た!! ママさん直伝、鍋から直接「パスタあげまーす!!」笑

ここではザルなんて使いません! 鍋からパスタだけをすくってIN。これでいいんです!

味見してケチャップを足し、お砂糖を少々。さらに、隠し味にバターを入れて混ぜたら「ナポリタン」の完成です。では、実食!!

さて、ママさんとセレちゃん(娘さん)の反応はいかに!?

出ました、ボーノ～!! 2人から「最高に美味しい!」と高評価をもらいました!

ママさんは、いつもたっぷりかける粉チーズは「これには要らないと思う」と言いながらそのまま食べ進めるも、セレちゃんが、たっぷりかけて「ボーノボーノ!」と満面の笑みを浮かべると……、やっぱりママさんもかけてみることに。

このあとママさんは、お酒を片手に「お父さん、最高!」「Evviva l’Italia!!」(イタリア万歳)、「Evviva il Giappone!!」(日本万歳)と声高らかに叫んでいました。完全にできあがっちゃってますね(笑)。そんなお母さんを見て、セレちゃんもニッコニコです。気取らず陽気なご家族、本当にステキですね。

さて、あっという間に“大盛り”ナポリタンを平らげたママさんは、なんと、お代わり! 実は、撮影が終わったと思っていたママさん、お皿にたっぷり盛って、振り返ると……

「ちょっと何してんのよッ!!」と恥ずかしそうに笑っていました。

いかがでしたか? 2人を「ボーノ!」と笑顔にさせた時点で大成功なナポリタン。その美味しさもさることながら、今回も幸せな食卓にほっこりした人も多いのでは?

コメント欄にも、「用意したチーズの量がスゴくて笑ったww」「毎回見て思います。 なんていい家族なんだって」「ご主人も手際よくお料理上手! 奥様のViva～最高だし、セレちゃんもいつもニコニコ可愛いです!」「沢山の笑顔がまじ素敵すぎ! 夕飯ナポリタン食べたくなりました」といったコメントが多数寄せられていました。

動画を見終わるたびに、不思議と、パスタよりも家族の笑顔が記憶に残るYouTubeチャンネル「Florence & Lifestyle」。みなさんも、気取らず頑張りすぎず、イタリアの味を楽しんでみてはいかがでしょうか?