二宮和也が司会を務めるフジテレビ系クイズ番組『クイズ＄ミリオネア』(25日18:30～ ※一部地域では放送時間が異なる)の挑戦者が発表された。今田耕司、横山裕(SUPER EIGHT)、室伏広治氏、川島明(麒麟)、ローラ、吉村洋文氏、王林、森田哲矢(さらば青春の光 ※一部地域で放送)が、賞金1,000万円に挑む。

今田耕司

今田耕司、司会者から解答者へ

1人目の挑戦者は、数々の番組でMCを務めてきた今田。これまでクイズ番組では、多くの解答者を見守る司会者側に立ってきたが、今回は真逆となる解答者としてセンターシートに座る。

クイズの構造や出題者の心理を熟知しているとみられる今田が、二宮から繰り出される難問や心理的な揺さぶりに、どこまで耐えられるのかが見どころとなる。

横山は、二宮とは旧知の間柄。息詰まる心理戦の中で、互いをよく知る2人ならではの掛け合いも展開される。

室伏広治、川島明も1,000万円を狙う

アテネ五輪男子ハンマー投げ金メダリストで、スポーツ科学の研究者でもある室伏氏は、強靱な精神力と緻密な分析力を武器に難問へ挑む。二宮と向かい合う緊張感あふれるセンターシートでも動じず、賞金1,000万円にたどり着けるのか。

川島は、芸能界屈指の知識量とワードセンスを誇る挑戦者。普段から幅広いジャンルの情報にアンテナを張り、豊富な引き出しを持つ一方、二宮とはプライベートでゲームを共にする仲でもある。二宮の仕掛ける心理戦を見極め、全問正解を目指す。

ローラ、吉村洋文、王林、森田哲矢も登場

海外を拠点とした活動を経験し、近年は母の故郷である新潟で農業にも取り組むローラは、国際的な視野と独自の感性を生かして挑戦。普段の天真爛漫な姿とは異なる、緊張感に包まれたクイズへの向き合い方にも注目が集まる。

日本維新の会代表の吉村氏は、法学部卒業、弁護士資格という経歴と、政治の重要局面で培ってきた決断力を武器に参戦。豊富な知識と論理的思考で難問を解き明かす。

王林は、バラエティ番組で培った本番強さと度胸、青森への愛を胸に最高峰のクイズへ。芸人に加え、個人事務所の社長としても活動する森田は、鋭い観察眼と勝負勘で1,000万円を狙う。なお、森田の出演部分は一部地域でのみ放送される。

【編集部MEMO】

今田耕司は、『めちゃ×2イケてるッ!』のメインで放送された2004年の『FNS27時間テレビ』での『クイズ＄ミリオネア』のパロディーコーナー『クイズ＄マジオネア』で、「いまもんた」として司会を務めたことがある。

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