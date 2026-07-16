2026年9月スタート、毎週日曜午前9：00よりテレビ朝日系24局で放送する『仮面ライダーマイス』より、7月16日にメインキャストが解禁された。

先日ティザームービーとビジュアルが解禁された、仮面ライダー生誕55周年という節目の年に誕生する『仮面ライダーマイス』。ネズミをモチーフにした「仮面ライダーマイス」に変身する主人公・音澄宙(おとすみ・そら)役は、気鋭の俳優・秋谷郁甫(あきや・いくほ)に決定。本作で“ドラマ初主演”を果たす。ヒロイン・瑞生優菜(みずき・ゆな)役は堀川梨心(ほりかわ・りこ)、マイスが対する組織のリーダー・嶺髙華武利(みねたか・かむり)/仮面ライダーマオウ役は東啓介(ひがし・けいすけ)が演じる。また、マイスが立ち向かう敵は、人間を襲い捕食する謎のモンスター“不可思議(ふかしぎ)”であることも明らかにされた。

主人公・音澄宙は…お嬢様を護る「マイスター」!?

主役の仮面ライダーとしては史上初、ネズミをモチーフにした「仮面ライダーマイス」に変身する主人公・音澄宙は、古くから続く名家・瑞生家に仕える“マイスター”。音澄家は代々、瑞生家の“御庭番”のような役割を担ってきた一族であり、その血を受け継ぐ宙は料理、掃除、修理…など瑞生家を支える任務は何でもプロ級の技術でこなし、“お嬢様”である優菜からの頼まれごとは憎まれ口をたたきつつもすべて引き受ける頼もしい存在。宙がマイスに変身して“不可思議”を倒すのも、実は主人である優菜との約束のため。宙と優菜は、音澄家と瑞生家が連綿と紡いできた信頼関係で結ばれたバディだ。

マイス/宙を演じる秋谷郁甫は、2020年、ドラマ『先生を消す方程式。』(テレビ朝日)で俳優デビュー。以降、『ブルーピリオド』(2024年)、『この夏の星を見る』(2025年)などの映画作品や、ドラマ『良いこと悪いこと』(2025年/日本テレビ)、『人間標本』(2025年/Amazon Prime Video)に出演、表現者として進化を続けてきた22歳の新進俳優。

秋谷郁甫(音澄宙/仮面ライダーマイス)コメント

“仮面ライダー生誕55周年”という節目に、『仮面ライダーマイス』で主演を務めさせていただき、とても光栄です! 幼いころは『電王』が大好きな“仮面ライダーっ子”だったので、主演に決まったときは、「よかった～」という気持ちと同時に“自分もヒーローになれるんだ”という喜びがジワジワと湧いてきました。両親に報告したら、父も少年時代、『仮面ライダーV3』にハマっていたらしく、過去イチ喜んでくれました。また、事務所の先輩で『仮面ライダービルド』(2017年)に出演していた赤楚衛二くんも特撮ヒーロー作品の現場の雰囲気などさまざま教えてくださり、おかげで撮影に臨む覚悟が固まりました。

音澄宙のキャラクターは、現場で監督のみなさんと話し合いながら作っています。最初は“座長”という立場に気負いもあったのですが、この現場で“主役はまわりの方々が背中を押してくれて初めて成り立つものなんだ”と実感。今は、自分が先頭に立ってがむしゃらに頑張る姿を現場で見せていきたいという思いで、日々撮影に取り組んでいます。毎日現場に行けることがひたすら幸せで、苦に思うことはひとつもありません! 本格的なアクションは初挑戦で、日々その奥深さを体感していますが、1年間、自分がどこまで吸収してやれるか、必死に食らいついていくつもりです。変身ポーズはプロデューサー、アクション監督、スーツアクターのみなさんと話し合って全員のアイデアをギュッと凝縮したものが採用されました。みんなで作り上げた大切なポーズなので、初撮影のときはカッコよく表現しなければと気合が入りました。

音澄宙/仮面ライダーマイスが戦う理由は、シンプルに“優菜のため”。彼のかっこよさは、1ミリもブレない、その信念にあると思います。今までとは違うヒーロー像を表現していきたいと思いますし、マイスだけではなく、対立するマオウたちにもたくさんのドラマが詰まっているので、1年間、僕らの戦いを楽しみに見届けていただけたらうれしいです。

女子高生お嬢様・瑞生優菜役はフレッシュな17歳、堀川梨心

主人公の宙が仕える令嬢・瑞生優菜を演じるのは、17歳の堀川梨心。2022年、キューブ主催の『主演女優オーディション～そのままのあなたで来てください』で約4000人の中からグランプリを獲得。デビュー作のTVerオリジナルドラマ『潜入捜査官 松下洸平』でみずみずしい透明感を発揮し、その後も『この秋、僕は恋をした』(2023年/フジテレビ)、『夏目漱石～吾輩が愛した肥後の国より～』(2025年/テレビ熊本)、BS時代劇『浮浪雲』(2026年/NHKBS)など一作ごとに演技の幅を広げてきた。

堀川演じるヒロイン・優菜は、現役女子高生。両親を事故で亡くして以来、宙と2人、広大な屋敷で暮らしています。また、優菜は高校で“不可思議事件研究会”を発足。自ら先頭に立って、不可思議に関する調査を行う。

ネコのライダーに変身!?謎の組織のリーダー・嶺髙華武利は東啓介

不可思議とは別に、マイスの前に立ちはだかる組織を率いる嶺髙華武利/仮面ライダーマオウ役は、東啓介。東は『ダンス・オブ・ヴァンパイア』、『ジャージー・ボーイズ』、『キンキーブーツ』などミュージカル界で活躍し、『おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか!』(2024～2025年/東海テレビ)シリーズや映画『ブルーロック』(2026年8月7日公開)などの映像作品にも出演する若手実力派。

東演じる華武利がリーダーを務める組織は、不可思議を倒すため、100年の時を超えて現代によみがえった集団。不可思議を根絶させるという目的は宙/マイスと同じだが、それぞれに相容れない正義を胸に誓っており、両者は激しく衝突するという。そして、華武利はネズミの“天敵”＝ネコの仮面ライダー・マオウに変身して、マイスをけん制。マイスVSマオウVS不可思議、三つ巴の戦いの行き着く先にも注目だ。

今年もサマフェスで制作発表開催!リアルイベントで未解禁キャストを発表!!

また、『仮面ライダーマイス』の制作発表が、8月4日午前11時より『テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES』開催中のSUMMER FES LIVEアリーナ (六本木ヒルズアリーナ)で行われることが決定。このステージでは、秋谷、堀川、東の登壇に加え、未発表のメインキャストたちが初解禁。

参加は入場無料、TTFC会員の抽選、または優先券付「サマチケ」購入で優先入場が可能となる。詳細は『テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES』公式サイトを確認のことなお、イベントの模様は「東映特撮YouTube Official」「テレ朝動画」での無料生配信も実施する。

ひと足早く! 映画館の大スクリーンで「マイス」の変身をチェック!

7月24日公開の映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』にて仮面ライダーマイスがスクリーンに最速登場、さらに秋谷演じる音澄宙、堀川演じる瑞生優菜も出演し、番組スタートよりひと足早く“変身”を披露することが明らかとなった。“マイスター・宙”と“お嬢様・優菜”のコミカルなやりとり、そしてなんといっても仮面ライダーマイスの変身シーンをいち早く目にすることができる。