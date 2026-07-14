2026年7月24日から公開される映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』と 映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』の二本立て「Wヒーロー夏映画」で主演を務める今井竜太郎、長田光平が7月13日、東京都豊島区立高南小学校にて「小学校プレミアイベント【夢を叶える!特別授業】」に登場。児童からの質問に答えたり、「夢」にまつわるトークを披露したり、全校児童を前にして興味深い「特別授業」を行った。

ゼッツ&ギャバン登場に大興奮!

今年で創立105周年を迎えた豊島区立高南小学校。この日の5時間目は「夢を叶える!特別授業」を実施した。体育館に全校児童490名が集まり、『仮面ライダーゼッツ』万津莫/仮面ライダーゼッツを演じる今井竜太郎、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』弩城怜慈/ギャバン・インフィニティを演じる長田光平を迎えた。

壇上に飾られたのは、1・2・3年生が手形で作ったレインボーカラーの巨大アート。その鮮やかさを見た今井、長田は「すごい! みんなが作ってくれたんだ、ありがとう!」と驚き、感動の言葉を投げかけた。

MC(宮島咲良)から今井、長田に寄せられた質問は「2人の子どものころの夢は何でしたか?」というもの。

今井は「僕は仮面ライダーになることと、お医者さんになることでした。ひとつ(ライダー)は叶ったので、次はお医者さんかな(笑)」と笑顔で答え、長田は「俳優になりたいという夢を持っており、今はそれが叶っているんです。でも、いずれは海外でも仕事をしたいと思っていますし、まだ夢を追いかけている途中です」と、俳優という大きな夢を叶えただけでなく、さらに膨らませていることをにこやかに話した。

「今の仕事につながっていることは?」児童から質問も

続いて、6年生から選抜された3名の児童がステージに上がり、今井と長田へ質問を行なった。

「どんな小学生でしたか?」の質問に対して、今井は「水泳をやっていて、カッコいい男の子だった(笑)」と笑顔で答え、長田から「自分で言っちゃった(笑)!」とツッコまれていた。長田は「僕はめっちゃ元気があったので、先生によく怒られていました(笑)」と苦笑いしつつ「柔道、空手、水泳をやっていました」とスポーツ少年だったことを明かした。

「子どものころの経験で、今の仕事につながっていること」を聞かれた今井は、「なにかひとつでも頑張ったことがあれば、すべてが今につながっているんだと思います」と答えた。そして長田は「いろいろなことにチャレンジし続けることが大事。たとえ失敗して悔しい思いをしても、それが大人になったときの力になる。どんどん失敗していいから、みんなもいろんなことにチャレンジして」とコメント。児童たちに力強いエールを贈った。

「憧れのヒーローはいますか?」という質問をしてくれた児童に、長田が「君が大好きなヒーローは誰?」と逆質問。すると「『海賊戦隊ゴーカイジャー』を兄と一緒に観ていて、ゴーカイレッドが好きだった」という返答が。そこで長田は彼に「ゴーカイレッドの変身をここでやってみせて!」とリクエストし、ゴーカイジャーの豪快チェンジポーズの「チャレンジ」をうながした。

怜慈の衣装のこだわりポイントを話す長田

「撮影時の衣装や小道具とか、どのような工夫がありますか」という質問について、今井は「僕はもう、衣装のすべてがお気に入り。この『寝ぐせ』とかどうなってるのか、気になるでしょう? 教えないよ～(笑)」といたずらっぽく笑って、エージェントのクールな衣装への愛着を語った。

長田は立ち上がって鋭いキックを繰り出しながら「スウェットパンツになっていて、とても動きやすくなっています。また地面に手をついたときケガしないよう、手袋をはめているんです」と、ライブアクション多めな『超ギャバン』においては、衣装にも工夫を凝らしていることを明かし、児童たちを感心させた。

俳優の道を志したきっかけについて語る2人

「俳優になろうと思ったきっかけは?」という質問に、今井は「いろいろな人の人生を生きてみたいと思い、俳優を目指しました。役者であれば、お医者さんにもなれますからね」と、演技によってさまざまな人生を生きることのできる俳優業の醍醐味を交えて回答した。長田は「母が映画好きで、一緒に観ているうち、人に感動を与えられる仕事がしたいと思うようになりました」と答えたのち「夢は、あきらめなければ誰にでもチャンスはあるから、やりたいことがあったら『ぜったい叶う』と信じてほしい」と「あきらめないこと」の大切さを強くアピールした。

無限の可能性を秘めた児童たちにエールを贈る

将来、俳優になりたいという夢を抱いている児童を見つけ、笑顔を向けた長田は「一緒に仕事しよう! 絶対なれる、大丈夫!」と呼びかけ、ニッコリほほえんだ。

元気な子どもたちと過ごした時間について感想を述べる2人

児童からの質問を受けた感想として、今井は「とてもしっかりしていましたね。『夢』について質問されたことで、こちらも勉強になりましたし、これからも頑張っていこうとさらに思いました」、長田は「ここにいるみんなと同じ、小学生のころ俳優になりたいと思うようになったので、みなさんの夢の話は自分と重なる部分がありました。みんなが夢を叶えられるよう、ずっと応援しています!」と、未来への希望を抱く児童たちのこれからの成長と活躍を応援する言葉を投げかけた。児童たちはいずれも小学生独自の視点を持ちつつ、特撮ヒーローになるという「夢」を叶えた2人に対して的確な質問を行っており、取材している側からも大いに感心させられた。

最後の挨拶で今井は「今日はみなさんと一緒に『夢』の話をしましたね。みなさんにはこれからも、『夢』や『憧れ』の心を持ち続け、突き進んでほしいです。僕たちも全力で応援していますので、頑張ってください!」と、どんなことでもいいので将来やりたいこと、なりたいものといった「夢」を見つけて、その思いを持ち続けてほしいと応援メッセージを贈った。

長田は「こんなに綺麗なパネルを作ってくれて、とても感動しました。僕たちはこれからも役者というお仕事を通じて、みんなに元気を届けられるよう、がんばりたいと思います。みんなのこと、ずっと応援しています!」と語って、映画、テレビでのさらなる活躍を児童たちに約束するコメントを残し、元気いっぱいの笑顔を見せた。

子どもたちと一緒にフォトセッション

クールでスタイリッシュな莫

いつもまっすぐで熱い感情に燃える怜慈

映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』、映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』は、7月24日より公開。

映画「ゼッツ・ギャバン インフィニティ」製作委員会

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