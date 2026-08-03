東宝は、東海地区初となる常設のオフィシャルストア「ゴジラ・ストア Nagoya」を、9月4日、愛知県の名古屋パルコ西館8Fに開業する。今回、「ゴジラ・ストア Nagoya」の開業を記念して、開業記念商品の発売やノベルティの進呈、名古屋パルコ内飲食店とのコラボレーション企画の実施が決定。開業リリース第2弾となる本リリースでは、特別なフィギュアの数々や開業記念ノベルティ、「見て」「食べて」楽しめる限定メニューの詳細が発表された。

開業記念商品「豪華絢爛Nagoya GOLD collection」

「ゴジラ・ストア Nagoya」の開業を記念して、金屏風や名古屋テレビ塔など、名古屋ならではのモチーフを取り入れてデザインされた「GODZILLA VINYL ART」4商品を、第一弾9月販売分2商品、第二弾10月販売分2商品に分けて順次発売する。各商品は、TOHO-ONE会員を対象とした購入権の事前抽選を実施し、当選された方のみ、指定された期間中に「ゴジラ・ストア Nagoya」店頭で購入できる。

第一弾9月販売分の2商品は、先行抽選受付期間が8月3日10:00～8月12日13:00まで。二次抽選受付期間は8月12日13:00～8月18日13:00まで。購入・引換期間は9月4日～9月30日。詳細はTOHO-ONE キャンペーンページを参照のこと。

第二弾10月販売分の2商品は、先行抽選受付期間が8月24日13:00～9月8日13:00、二次抽選受付期間が9月8日13:00～9月14日13:00まで。購入・引換期間は10月1日～11月1日。詳細はTOHO-ONE キャンペーンページを参照のこと。

GODZILLA VINYL ART ゴジラ(1995) 浮世ノ絵 金屏風カラー (Frog Tree)

GODZILLA VINYL ART ゴジラ(1995) 浮世ノ絵 金屏風カラー (Frog Tree)

第一弾9月販売分の「GODZILLA VINYL ART ゴジラ(1995) 浮世ノ絵 金屏風カラー (Frog Tree)」(63,000 円)は、名古屋城旧本丸に伝わる重要文化財「金屏風」をイメージした特別カラー。「和」をテーマにした独自のスタイルで、国内外で活躍するソフビアーティスト集団・Frog Treeが手掛ける。絵巻物の中から抜け出したかのような「GODZILLA VINYL ART ゴジラ(1995)浮世ノ絵」の造形に、「金屏風」を思わせる豪華な金彩を細部に施している。「和」をテーマにした Frog Tree ならではの造形と、日本の伝統美が融合した特別仕様の逸品だ。

GODZILLA VINYL ART ゴジラ(1964) 名古屋テレビ塔セット(ピコピコ)

GODZILLA VINYL ART ゴジラ(1964) 名古屋テレビ塔セット(ピコピコ)

第一弾9月販売分の「「GODZILLA VINYL ART ゴジラ(1964) 名古屋テレビ塔セット(ピコピコ)」(12,000円)は、ゴジラ作品に幾度となく登場してきた名古屋のランドマーク「名古屋テレビ塔(中部電力MIRAI TOWER)」と「ゴジラ(1964)」のセット。怪獣芸術家ピコピコ氏の、どこか愛嬌を感じさせる造形にはピンクゴールドの彩色を施し、「名古屋テレビ塔」と並べることで、映画のワンシーンを思わせる魅力的なディスプレイが楽しめる。名古屋の歴史と「ゴジラ」の世界観が出会った、特別感あふれる逸品だ。

GODZILLA VINYL ART ゴジラ(1971) 名古屋ゴールド(桃次郎)

GODZILLA VINYL ART ゴジラ(1971) 名古屋ゴールド(桃次郎)

第二弾10月販売分の「GODZILLA VINYL ART ゴジラ(1971) 名古屋ゴールド(桃次郎)」(33,000円)は、アーティスト・桃次郎氏の味わい深い「ゴジラ」の造形に、重厚な金彩を大胆に施している。落ち着いた黒とのコントラストが、ゴールドの存在感を際立たせる。桃次郎氏ならではの温かみのあるレトロテイストな造形と、存在感あふれる彩色が融合した一作。名古屋ならではの華やかさを凝縮した特別な一体だ。

GODZILLA VINYL ART ヘドラ(1971)上陸期 golden sludge(GYAROMI)

GODZILLA VINYL ART ヘドラ(1971)上陸期 golden sludge(GYAROMI)

第二弾10月販売分の「GODZILLA VINYL ART ヘドラ(1971)上陸期 golden sludge(GYAROMI)」(30,000円)は、全身に贅沢に練り込まれた金色のラメが放つ輝きが、華やかな特別仕様の「ヘドラ(1971)」。藤目鉄平と Kaori によるインディーズソフビメーカー・GYAROMI特有の独創的で遊び心あふれる造形に、大胆かつ高級感のある彩色を施している。角度や光の当たり方によって表情を変えるラメ仕様が、アートソフビとしての魅力を一層掻き立てる。

「ゴジラ・ストア Nagoya」先行販売商品

フィギュアメーカー「CCPJAPAN」による大人気ソフビ「ミドルサイズシリーズ」から、限定デザインのゴジラ・ストア Nagoya開業記念商品が登場する。

「MSS ゴジラ(1964)名古屋城イメージVer.【ゴジラ・ストア限定カラー】」は、 『モスラ対ゴジラ』(1964)にて名古屋を舞台に大暴れしたゴジラを、誰もが知る名古屋のシンボル・名古屋城をイメージしたご当地ならではのデザインに仕上げた一体。

ボディは名古屋城の城壁を連想させるホワイトシルバーと、瓦屋根をイメージした特徴的な緑青色で彩色。「モスゴジ」ならではのしっぽにかみついたモスラ幼虫と背びれは、しゃちほこカラーのゴールドで鮮やかに塗装した。全身をメタリック調で仕上げた、まさに開業記念にふさわしい華やかで高級感あるフィギュアだ。ゴジラ・ストア Nagoyaにて、先行販売を実施する。なお、販売状況により他店舗での販売を実施しない可能性もある。

開業記念ノベルティ進呈

開業記念ノベルティ進呈として、9月4日より税込10,000円以上購入した方に、「BE@RBRICK ゴジラ(1964)金塗装 100%」を進呈する。無くなり次第終了、また本ノベルティは後日、他のゴジラ・ストア店舗および別企画等で配布する場合がある。

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飲食コラボレーション企画

「ゴジラ・ストア Nagoya」の開業を記念して、「chano-ma」「CHEESE & DORIA.sweets」で限定コラボレーションメニューを販売する。。

販売期間は9月4日～9月23日、販売店舗は西館7F「chano-ma」、西館7F「CHEESE＆DORIA.sweets」。営業時間は各店に準ずる。

CHEESE & DORIA.sweets

また、各店舗にて、コラボレーションメニューを含む1,500円以上の注文で、オリジナルキーリング(非売品)を進呈する。無くなり次第終了。

店舗情報

店舗名: 「ゴジラ・ストア Nagoya」

所在地: 愛知県名古屋市中区栄3丁目29-1 名古屋パルコ 西館8F

営業時間:10:00～20:00 ※施設の営業時間に準ずる

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