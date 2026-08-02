Vシネクスト「超宇宙刑事ギャバン インフィニティVS ライヤ」が12月11日より新宿バルト9ほかにて期間限定上映、また2027年6月9日にBlu-ray&DVDを発売することが決定した。さらに、ティザービジュアルとギャバン・エタニティの写真が解禁、「DX ギャバリオンブレード(エタニティver.」が特典としてつくスペシャル版のBlu-ray&DVDも発表された。

ティザービジュアル＆ギャバン・エタニティ解禁

7月19日テレビ朝日系列にて最終話の放送を終えたばかりの「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」は、多元宇宙(コスモレイヤー)の平和を守る宇宙刑事ギャバンたちが、次元を超えて悪と戦う物語。

次元を超えて暗躍していたテロリスト、デス・ギャバン＝御蔭哲真(演・藤田玲)を追い、ギャバン・インフィニティ＝弩城怜慈(演・長田光平)は、デス・ギャバンの行方とその動機を捜査するため、ビスカトニック星団へと向かい……。

「まだ話は終わってねェ……一番大事なことを聞いてねェ」TVシリーズ最終話、激闘の中で哲真の感情を預かろうとした怜慈は、その後何をしていたのか。なぜ怜慈のギャバリオントリガーは宇宙を漂っていたのか。そして、デス・ギャバンが闇へと堕ちるキッカケとなった「ビスカトニック星団事件」の真相が、ついに明かされる。

さらに、今回解禁されたティザービジュアルには、タイトルの通りギャバン・インフィニティとギャバン・ライヤ(演・安井謙太郎)が並び立ち、本作が2人を軸に描かれる物語であることが示されている。「それは、運命が燃えた日――」というコピーとともに、背後にはデス・ギャバンの姿が配置されており、デス・ギャバンが闇へと堕ちる運命の日の真相を描く本作を象徴するティザービジュアルだ。

そしてオレンジメタリックのコンバットスーツを身にまとったギャバン・エタニティの姿も解禁。一体、誰がどのように蒸着した姿なのか、続報が待ち遠しい。。

イントロダクション

テレビシリーズ最終話で宇宙空間に漂っていたギャバリオントリガーの謎が明らかに! 「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」、新たなる戦いの幕が上がる。

ストーリー

宇宙犯罪史上、例を見ない犠牲者を出した＜ビスカトニック星団事件＞。それはデス・ギャバンが闇に堕ちるキッカケとなった10 年前の悲劇だった。

「なぜ、彼は悪へと転落したのか。」

その答えを求め、ギャバン・インフィニティ＝弩城怜慈は、事件の舞台となったビスカトニック星団の1つ、惑星アルカムへ向かうの だった。そこに、デス・ギャバンの消息を追うギャバン・ライヤ＝風波駆無も次元を超えて現れ……。

概要

キャスト

長田光平 安井謙太郎 赤羽流河 角心菜 松永有紘 有坂心花 安田啓人 谷田ラナ まいきち 入山杏奈 藤田玲 藤本隆宏 平岡祐太

スタッフ

原作：八手三郎

脚本：冨岡淳広

監督：福沢博文

配給：東映ビデオ

BD＆DVD情報

2027年6月9日Blu-ray&DVD発売 ※同日レンタル開始

通常版 DVD 5,500円(税込)／Blu-ray 6,600円(税込)

特典(予定): 映像特典(Blu-ray のみ)：舞台挨拶、データファイル、ポスターギャラリー

映像特典(共通)：PR 集

スペシャル版(初回生産限定) DVD 16,500円(税込)／Blu-ray 17,600円(税込)

特典(予定):封入特典(共通)：DX ギャバリオンブレード(エタニティver.)

スペシャルブックレット

主題歌CD

映像特典(Blu-ray のみ)：舞台挨拶、データファイル、ポスターギャラリー

映像特典(共通)：PR 集

特典内容:ギャバリオンブレード(エタニティver.)…1、銀河連邦警察手帳…1、ライセンスカード…11(弩城怜慈、哀哭院刹那、祝喜輝、風波駆無、伊達大佐、和仁淵力哉、パトラン、天羽琉唯、高鳴寿、御蔭哲真、ギャバン・エタニティ)、ユカイダーエモルギー…1

超無限(インフィニティ)スペシャル版(初回生産限定) DVD 16,500円(税込)／Blu-ray 17,600円(税込)

※東映ビデオオンラインショップ限定販売

特典(予定):限定版特典(DVD)：メイキングを収録したディスク(DVD) ※他特典はスペシャル版と同じ

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