現在公開中のWヒーローによる2本立て映画、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』より、8月7日から第2弾入場者特典を全国15万個限定で配布することが発表された。

特典となるのは弩城怜慈が映画限定フォーム“ギャバン・インフィニティ・アポロン”に蒸着する際に使用する「エモルギア ゲキドーエモルギー・アポロン」。

さらに好きなステッカーをつけて遊べる超豪華シールセット付きで。シールには本作への登場で話題を呼んだ仮面ライダーマイスとキャプテン・オメガホーンも登場、仮面ライダーゼッツエージェンドリームver.のエモルギアにもできる。

また、別売りのDXギャバリオントリガー、DXオメガホーンと連動して遊ぶこともできる。

一人一回の鑑賞につき、入場者プレゼントを1点渡す。また、数に限りがあるため、先着順の配布となり無くなり次第終了。

第2弾入場者特典

配布開始日：8月7日(金)〜

配布物：エモルギア ゲキドーエモルギー・アポロン(ムービースペシャルver.)

配布個数：全国15万個限定配布

映画「ゼッツ・ギャバン インフィニティ」製作委員会

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