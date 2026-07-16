ガールズグループ・ME:Iが4月14日、東京・渋谷の国立代々木競技場 第⼀体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に登場。マイナビニュースのインタビューに応じ、一番オンとオフがしっかりしているメンバーやストイックなメンバーを明かした。

『TGC』は「いろんな特別が重なったステージ」

――TGCへの思いをお聞かせください。

TSUZUMI：私たちのファン以外の方もいらっしゃるので、毎回どんな反応が来るのかなとドキドキで緊張しますし、楽しみです。

RINON：アーティストさんだけでなくモデルの方もいらっしゃる。普段会えない方のパフォーマンスやランウェイが見られて、すごく貴重な経験ができる場所で、いつもワクワクしています。

MIU：ステージングがいつもの私たちのステージとは違うのもあって、いろんな方向からいろんな人を見られてとても楽しいステージです。

MOMONA：TGCはランウェイがメインのイベント。普段のライブでも花道があるステージでやらせていただいていますが、モデルさんたちが歩いた道だと思うと、特別感が増してワクワクしながらパフォーマンスしています。

AYANE：いろんな方が一つの場所に集まるし、いろんな方が見てくださる。いろんな特別が重なったステージで、いつも刺激を受けながら、私たちも良いエネルギーを与えられるようにと立っています。

SUZU：今回、モデルとしてランウェイを歩かせていただきました。いつも立ってるステージとはまた違った楽しさがありました。

KEIKO：全員の言ったことに同意です(笑)。プラスで言いますと、ME:Iとして初めて立ったステージなので、毎回原点の気持ちに帰って頑張ろうという気合いが入ります。いらしてる方全員と目を合わそうと頑張ってます。

MOMONA：でも彼女、目を合わすのが一番苦手なんですよ

KEIKO：メンバー以外だといけるんですよ。パフォーマンス中に(メンバーと)目が合うと緊張する……。

―― 一番オンとオフがしっかりしているメンバーは？

KEIKO：MOMONAです、絶対に。パフォーマンス中にだけ見せてくれる笑顔があって……。

MOMONA：だけって語弊がある(笑)。めっちゃ見てるよ。あなたが見てないんだよ！

KEIKO：私は見ていないふりをして、見てるんですよ。MOMONAはいつも、こっちが見えてない“三日月”で笑ってるんですよ。

MOMONA：(KEIKOが)おでこしか見てこないんですよ。彼女には目を合わせる訓練が必要です(笑)。

―― 一番ストイックなメンバーは？

KEIKO：MIUちゃんがいつも私たちの練習とかも全部引っ張ってくれるので、もう迷いなくMIUちゃん。

SUZU：私はRINONを選んだんですけど、仕事のチャンスにちゃんと自分の完璧を持ってこられる方だなと思います。

AYANE：みんなストイックだとは思いますが、常にどんなことでも情熱的だなと感じるのは、MOMONAさん。モノを破壊するのも……。すべてにおいて情熱が強いですし、その情熱に耐えられなくてモノが壊れるっていうことがある。

MOMONA：これ親にも言われます。「あなたパワーが強すぎて、意図せずモノを壊す」。自分の体のサイズもまだわかってないです。エレベーター降りるとき、絶対に身体が当たります。北九州でのTGCでも、もつ煮を全部ひっくり返して。あれはもう忘れられないです。私はみんなストイックだと思います。みんなストイックの方面が良い意味で違います。

MIU：私はKEIKOを選んだんですけど、毎日早起きして筋トレしていた時期があったと聞いて、すごいなと思って。

RINON：私も全員を選んだんですけど、ストイックな部分が各々違って。「そんな心配しなくても大丈夫じゃない？」って他のメンバーは言うけど、そのメンバーはめちゃくちゃこだわったり、人それぞれ気にしているところ、ストイックなところが違ったりします。

TSUZUMI：私はMIUちゃんを選んだんですけど、パフォーマンス面ですごく引っ張ってくれて。映像を見て、「ここをこうした方がいいよ」っていうのを率先して伝えてくれたり、あとは筋トレをすごい頑張ってたときがあって、それもすごいかっこいいと思いました。筋肉と共に。

MIU：運動はいつもしています。きょうもジム行ってから来ました。でも本当に分野次第って感じで、私も適当なところは適当です。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER