ガールズグループのME:Iが15日、アンバサダーに就任したSOLIAのヘアケアブランド「Linon」の発表会に出席。オリジナルのタイアップソング「Update Me」のダンスを披露した。

SUZUが池田にさらさらヘアの振り付けをレクチャー

今回発表となった「Update Me」のダンスは、サラサラの髪をなびかせる振付が特徴で、メンバーのSUZUが池田に振り付けをレクチャーする場面も。ME:Iをデビュー前から応援していたという池田は「合宿みたい...!」と、ME:Iのグループ発足のきっかけとなったオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』(通称:日プ)を思い出し、興奮気味にコメント。池田が見事振付をこなし、MOMONAから「 Aグループです!」と、日プ最上位ランクを言い渡される場面も。

会場では、ME:Iによるダンスパフォーマンスが初披露となった。

公開されたスペシャルムービーでは、ME:Iがセーラー服姿で登場。キラキラとした青春を楽しんでいるようなイメージの動画となっている。今回のムービーについて聞かれ、AYANEは「セーラー服を着るのが人生で初めてだったので新鮮でした」とコメント。

今月2周年を迎えるME:I。デビューから変わらぬ輝きを放ち続ける彼女たちの新しい姿に、ぜひ注目してもらいたい。