乃木坂46賀喜遥香「私と正反対。でもそこに憧れる！」『名探偵コナン』灰原哀への愛を熱弁

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。8月6日（木）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しました。＜リスナーからのメッセージ＞「10歳の小学5年生です。あたしは遥香先生が世界で一番大好きです！ そして、遥香先生と同じで『名探偵コナン』の灰原哀ちゃんも大好きです！ クールだけど、本当はとても優しくて仲間思いな哀ちゃんがかっこよくて、あたしのあこがれです。遥香先生がラジオで哀ちゃんのお話をしているのを聴くと、お姉ちゃんとお話をしているみたいでいつもうれしくなります。遥香先生、毎日お仕事お疲れさまです。ずっとずっと応援しています！」（愛知県 10歳）賀喜：お姉ちゃんとお話しているみたいに思ってくれているんだ、かわいいね♡最近はコナン好きの生徒の子が、「私も！」ってどんどん手を挙げてくれている気がしてうれしい！ しかも、小学生からのメッセージも増えている気がします。遅い時間だけど聴いてくれているってすごくうれしいよ。特に女の子からのメッセージが多い気がする。みんな待ってるよ！ 遥香お姉ちゃんが何でもお話を聞くからね……お姉ちゃんっていう歳でもないか（笑）。リスナーちゃんも哀ちゃん愛が強めでいいね！ 小学5年生で哀ちゃんに憧れるっていいよ！ 私はそうだったんですけど、外を走り回って「セミいたー！」みたいなことを哀ちゃんはしないじゃないですか。逆に、そんなことをしている私を見て「ったく、バカね」って（笑）。「哀ちゃん、セミ見て～！」って言ったら、「そうね……返してきなさい、自然に」みたいなことを言うタイプじゃないですか（笑）。だから、哀ちゃんって私と正反対（の性格）なんだろうなって。でもそこに憧れる！ そうなの、哀ちゃんって憧れなんだよね。前にも哀ちゃん推しの生徒ちゃんが、すごく長文で哀ちゃんへの愛を語ってくれていて。それもかわいかったし、ここまできたらみんなで語れそうだよね？ 哀ちゃんについてもだけど、「名探偵コナン」についても（語りたい生徒が）いっぱいいるんじゃないかなって思うんだよね。だから、また待ってるね！でもうれしい。哀ちゃんも好きだけど、私のことが世界で一番大好きなんだ！ 世界一をもらっちゃったよ～！ これからも頑張れるよ！ 今ラジオを聴いているかもしれないけど、できるだけ早く寝るんだよ？ 明日も……あ、夏休みか。じゃあ寝なくてもいい（笑）！ まだ起きていてもいいし、コナンを読んだりしよう（笑）。 メッセージうれしいな、かわいいなぁ～。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info