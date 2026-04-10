ME:Iに“本当に会える”新番組が始まる――。ガールズグループ・ME:Iの地上波初冠番組『ME:Iの会いにきたよ!』(毎週日曜25:25～ ※関東地区ほか)が、フジテレビで19日からスタート。全国の学校を舞台に、ファンのもとへメンバーがサプライズで会いに行く対面バラエティだ。

同番組は、若者から絶大な支持を集めるME:Iが全国の学校を舞台に、ファンのもとへサプライズで会いに行く“対面バラエティ”。単に会う瞬間だけでなく、「ME:Iが会いにくる!?」と記された特製カードを受け取った瞬間から、実際に対面するまでの時間や、その後の特別なひとときまでを追う新感覚のドキュメントバラエティとなる。

ME:Iは、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生。デビュー直後から高い人気を集め、音楽活動にとどまらずバラエティでも存在感を広げてきた。今回、そんなME:Iにとって初の地上波冠番組がレギュラー放送されることになった。

番組では、全国の学校に通うME:Iファンの生徒たちが主役となる。事前に「会えるかもしれない」と知らされた状態で、いつ、どこに、どのような形でメンバーが現れるのか分からないまま過ごす日常に密着。期待と緊張が入り混じる“会えるまでの時間”そのものが、物語として描かれていく。

見どころのひとつは、ME:Iとの“対面の仕方”。転入生として教室に突然現れ、隣の席に座るなど、学生たちの想像を超えるサプライズ演出が次々と展開される。憧れのメンバーが目の前に現れた瞬間の表情にも注目だ。

さらに対面後には、“推しメンバー”と過ごす特別な時間も用意される。2人きりでの下校や、一緒にダンスをする時間など、これまでにない距離感で過ごすひとときを通して、ファンの思いがさらにあふれていく様子も映し出される。会った瞬間だけでなく、会うと分かった日から始まる感情の揺れまでも丁寧にすくい取る構成になっている。

山田賢太郎チーフプロデューサーは「もしも突然、自分の“推し”に会えると分かったら… ドキドキする学生と、そんなファンの子を最大限のサプライズで喜ばせようとするME:I。会えて感動するファンの子と、その姿を見て満面の笑顔のME:I。ずっと素敵な空気が流れているちょっと変わったバラエティ番組です」とコメントしている。

【編集部MEMO】

ME:IのMOMONAは、5日・12日の2週にわたり放送されるフジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』で初めてナレーションに挑戦。「上京物語2026」で、夢を抱いて上京した二十歳の新人美容師たちに寄り添っている。

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