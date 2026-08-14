9月26日に北海道・札幌の大和ハウス プレミストドームで開催されるK-POP＆J-POPハイブリッド音楽フェス「SBI MUSIC CIRCUS HOKKAIDO - DAYBREAK -」の全出演アーティストが発表された。

出演するのは、JAEJOONG、ME:I、Kep1er、izna、cosmosy、ELLY / CB(三代目 J SOUL BROTHERS)、THE JET BOY BANGERZ、H//PE Princess、VAYONN。オープニングアクトとして、北海道・札幌を拠点に活動するサウンドユニット・Resonanceと、シンガーの花耶も登場する。

「SBI MUSIC CIRCUS HOKKAIDO - DAYBREAK -」出演アーティスト

JAEJOONG、ME:I、Kep1erら日韓アーティスト集結

JAEJOONGは2004年のデビュー以降、歌手のみならず俳優としても活動し、2018年に日本でソロデビュー。2026年には5月にJapan Digital Single「OASIS」、7月27日に「道標」をリリースしている。

ME:Iは、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生し、2024年4月にDEBUT SINGLE「MIRAI」でデビュー。2026年8月5日には4TH SINGLE「花咲く道」をリリースした。Kep1erは『Girls Planet 999』から誕生したグローバルガールズグループで、YUJIN、XIAOTING、CHAEHYUN、DAYEON、HIKARU、HUENING BAHIYYIHの6人で活動している。

このほか、三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマーとして活動するELLY / CB、10人組ダンス＆ボーカルグループ・THE JET BOY BANGERZ、2026年5月にデビューしたH//PE Princess、JAEJOONGが設立したiNKODE Entertainment所属の6人組ボーイズグループ・VAYONNなど、日韓をまたぐアーティストがそろう。

公演全編で写真・動画撮影を解禁

また、同イベントでは公演全編で来場者による写真・動画撮影を解禁する。ステージ上のパフォーマンスなどを自身のスマートフォンで撮影でき、ハッシュタグ「#SBIMUSICCIRCUS」を付けたSNS投稿も呼びかけている。

撮影に使用できるのはスマートフォンのみで、一眼レフカメラ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、録音機器などは禁止。自撮り棒や三脚、一脚、スマートフォン用レンズといった撮影器具・アクセサリーの使用も認められていない。また、許可のないライブ配信や録音も禁止されている。